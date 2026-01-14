Obras de reurbanização devem mudar a cara do DAIA em momento chave para Anápolis

Melhorias buscam atrair novos investimentos e retomar protagonismo industrial da cidade no cenário econômico goiano

Samuel Leão - 14 de janeiro de 2026

Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). (Foto: Divulgação/Codego)

Anunciadas pelo Governo de Goiás, as obras de reurbanização do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) prometem dar uma nova cara ao complexo e, coincidentemente, devem cair como uma luva no contexto econômico vivido pela cidade.

Isso porque, em 2025, apesar de ter registrado um crescimento de R$ 1,1 bilhão no Produto Interno Bruto (PIB), Anápolis acabou descendo uma casa no ranking estadual, sendo ultrapassado por Aparecida de Goiânia.

Assim, a cidade foi da 3ª para a 4ª colocação, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Goiânia e Rio Verde ocuparam as duas primeiras posições, respectivamente.

Uma nova roupagem para o DAIA poderia retomar os tempos áureos do Distrito, remontando momentos que grandes empresas eram atraídas para a cidade.

Inaugurado em 1976, o complexo industrial anapolino vivenciou grandes impulsos no começo dos anos 2000, mas acabou esfriando nas décadas seguintes. Um dos principais exemplos foi a instalação da CAOA Chery, agora CAOA Changan, que inclusive é a maior empresa situada em Anápolis, ainda em 2007.

Expansão e melhorias

Em 2022, foi aprovada a expansão do Daiaplam, um distrito que teria 1,1 milhão de metros quadrados e atrairia até 200 novos negócios, ou seja, dobraria o número de empresas instaladas no DAIA.

Assim, algumas empresas já passaram a se posicionar na região industrial, após processo licitatório conduzido pelo Governo de Goiás, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego)

Diante disso, melhorias começaram a ser realizadas pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego) ainda em 2025, com rotatórias e canteiros sendo revitalizados.

Durante uma visita, no mesmo ano, o governador Ronaldo Caiado (UB) chegou a afirmar que queria ver a área com canteiros floridos, bem cuidada e bem iluminada, sinalizando as intenções do Executivo Estadual em aprimorar a região.

Ao longo de 2026, essas melhorias, juntamente com o lançamento de um shopping na região, devem dar um novo fôlego e atrair novos investimentos.

Fica a expectativa para que essa evolução possibilite uma retomada das posições já ocupadas por Anápolis no ranking do PIB estadual.

