Obras de revitalização do Daia começam com paisagismo de rotatórias

Representantes do setor defendem que a aparência colabora para a primeira impressão de investidores e visitantes

Natália Sezil - 22 de setembro de 2025

Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). (Foto: Divulgação/Codego)

As obras de reurbanização do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) começaram nesta segunda-feira (22), executadas pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego).

Os serviços de revitalização tiveram início em duas rotatórias do polo industrial, que tiveram os paisagismos renovados. O trabalho deve avançar pelo distrito.

A inauguração contou com o presidente da Codego, Francisco Jr; o secretário municipal de Indústria e Comércio, Kim Abrahão; além de representantes do setor produtivo, como o presidente do Conselho Empresarial para o Daia (Consedaia), Amaury Esberard.

Francisco Jr. defende que as obras irão garantir “qualidade de vida, segurança e sustentabilidade” para a região.

Já Luiz Cláudio Ledra, presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia), destaca que empresários querem participar do processo “adotando praças”.

Desde junho, a Codego já planejava outras melhorias para o distrito: na época, eram o recapeamento asfáltico e melhorias na sinalização viária tanto no Daia, quanto na Plataforma Logística Multimodal (DaiaPlam).

