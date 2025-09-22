Obras de revitalização do Daia começam com paisagismo de rotatórias
Representantes do setor defendem que a aparência colabora para a primeira impressão de investidores e visitantes
As obras de reurbanização do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) começaram nesta segunda-feira (22), executadas pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego).
Os serviços de revitalização tiveram início em duas rotatórias do polo industrial, que tiveram os paisagismos renovados. O trabalho deve avançar pelo distrito.
A inauguração contou com o presidente da Codego, Francisco Jr; o secretário municipal de Indústria e Comércio, Kim Abrahão; além de representantes do setor produtivo, como o presidente do Conselho Empresarial para o Daia (Consedaia), Amaury Esberard.
Francisco Jr. defende que as obras irão garantir “qualidade de vida, segurança e sustentabilidade” para a região.
Leia também
- Bebê nasce segurando DIU da mãe durante parto raro em Nerópolis: “meu troféu de vitória”
- Saneago vai inaugurar nova ETA em Anápolis e projeta cenário estável até 2080
- Traficante solto por engano em presídio de Uruaçu é localizado e preso
- Violência contra idosos em Anápolis dispara e alcança o pior nível em 15 anos, alerta Vanderic
Já Luiz Cláudio Ledra, presidente da Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia), destaca que empresários querem participar do processo “adotando praças”.
Desde junho, a Codego já planejava outras melhorias para o distrito: na época, eram o recapeamento asfáltico e melhorias na sinalização viária tanto no Daia, quanto na Plataforma Logística Multimodal (DaiaPlam).
Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!