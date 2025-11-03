Conheça as oito novas indústrias que vão se instalar no Daia, com investimento superior a R$ 90 milhões e previsão de gerar 700 empregos diretos

Selecionadas pela Codego, as empresas terão até dois anos para ocupar as áreas concedidas no DaiaPlam

Natália Sezil - 03 de novembro de 2025

Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia). (Foto: Divulgação/Codego)

O Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) irá receber oito novas empresas, em uma expansão que movimenta R$ 93,4 milhões em investimentos e gera 700 empregos diretos.

As indústrias foram selecionadas para compor a Plataforma Logística Multimodal do Daia (Daiaplam), destinada à ampliação do polo.

A seleção aconteceu via processo licitatório, conduzido pelo Governo de Goiás por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego).

Com a licitação concluída, as empresas já podem começar a construir as unidades no Daia. O prazo máximo para finalizar a instalação é de dois anos.

Agora, o espaço passará a contar com a Agroquima Prod. Agropecuários; Brook S/A; Metalúrgica Galvanaço Ltda.; Anika’s Exports, Imports e Distribuição; KDL Transportes e Logística; Comércio Atacadista Pontual; BR Group Ambiental; e Facchini S/A.

Conheça as novas indústrias

A Agroquima Produtos Agropecuários oferece produtos destinados ao aumento da produtividade agropecuária, como a venda de herbicidas para pastagens. Começou em Goiânia.

A Brook S/A é uma biofarmacêutica focada em medicamentos hospitalares e de alta complexidade, especialmente voltados a hospitais e clínicas públicas e privadas. Tem presença no Brasil, Estados Unidos, Índia, China e África.

A Metalúrgica Galvanaço Ltda. busca distribuir e desenvolver soluções em chapas galvanizadas. Teve origem em Cascavel, no Paraná e atua em Anápolis desde 2022, no Parque São João.

A Anika’s Exports, Imports e Distribuição já atua em Goiânia. Foca nos serviços de entrega rápida, exportação e comércio atacadista, em diversos segmentos.

A KLD Transportes e Logística foi fundada, também, em Goiânia. Os serviços são voltados para o transporte rodoviário de passageiros, carga e produtos perigosos.

O Comércio Atacadista Pontual atua com a comercialização de óleos, gorduras e matérias primas agrícolas, incluindo o transporte rodoviário de carga.

A BR Group Ambiental é uma empresa de biotecnologia que oferece soluções ambientais e produtivas, atuando, por exemplo, no tratamento de efluentes industriais e esgoto sanitário. Ela já está instalada no Daia e busca a expansão.

Já a Facchini S.A. tem sede em São Paulo. Desenvolve, produz e distribui implementos rodoviários para transportes nas categorias pesados, médios e leves.

