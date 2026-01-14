Sobe para três o número de mortos em acidente na BR-060 entre Anápolis e Goiânia

Colisão envolveu carreta, carro de passeio e carro-forte nas proximidades do pedágio

Pedro Ribeiro - 14 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação/Triunfo Concebra)

Subiu para três o número de mortos em um grave acidente registrado na tarde desta quarta-feira (14) na BR-060, aproximadamente 1 km depois do pedágio de Goianápolis, no sentido Anápolis–Goiânia.

A ocorrência envolveu uma carreta carregada com fardos, um carro de passeio e um carro-forte. Com o impacto, a carreta tombou na pista e a carga acabou caindo sobre o veículo de passeio, atingindo diretamente os ocupantes, que ficaram presos às ferragens.

Três pessoas morreram ainda no local. Uma quarta vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada a uma unidade hospitalar da região. Já os ocupantes do carro-forte não sofreram ferimentos.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária responsável pela rodovia e das forças de segurança atuaram no resgate das vítimas e no controle do tráfego, que ficou parcialmente interditado durante o atendimento. No fim da ocorrência do acidente, uma das faixas foi liberada e o tráfego passou a fluir em meia pista.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!