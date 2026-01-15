Conheça o peixe mais gostoso que frango e pode ser frito ou assado

Com sabor suave, textura macia e preparo versátil, esse peixe tem conquistado quem busca refeições práticas e nutritivas

Layne Brito - 15 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

O frango é uma das proteínas mais consumidas no dia a dia, mas há um peixe que vem ganhando espaço nas mesas brasileiras por unir sabor agradável, leveza e facilidade no preparo. Para muitos, ele consegue ser até mais gostoso que o frango.

Trata-se da tilápia, um peixe de carne branca, macia e quase sem espinhas, o que facilita o consumo e agrada diferentes paladares. Seu sabor neutro permite diversas combinações de temperos, molhos e acompanhamentos.

Um dos principais atrativos da tilápia é a versatilidade. Ela pode ser preparada frita, empanada, grelhada ou assada, mantendo textura suculenta e sabor equilibrado. No forno, fica leve e saudável. Na frigideira, ganha crocância e agrada quem prefere pratos mais encorpados.

Além do sabor, nutricionistas destacam os benefícios nutricionais do peixe. A tilápia é rica em proteínas de alto valor biológico, possui baixo teor de gordura e fornece vitaminas e minerais importantes para o organismo.

Outro ponto positivo é a facilidade de encontrar o peixe em mercados e peixarias, geralmente com preço acessível quando comparado a outros pescados. Isso faz da tilápia uma alternativa prática para variar o cardápio sem pesar no bolso.

Com preparo simples e ótimo rendimento na cozinha, a tilápia se consolida como uma opção saborosa para quem quer fugir do tradicional frango e apostar em uma refeição leve, nutritiva e versátil.

