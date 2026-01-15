Integrantes de torcida organizada são presos por emboscada brutal em Goiânia

Vídeo registrou espancamento contra torcedor rival, no que foi considerado pela Polícia Civil uma tentativa de homicídio qualificado

Augusto Araújo - 15 de janeiro de 2026

Suspeitos foram detidos após serem flagrados espancando torcedor rival. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu dois integrantes de uma torcida organizada durante a deflagração da operação “Pontapé Inicial”, realizada na manhã desta quinta-feira (15), em Goiânia.

Ao todo, foram cumpridas cinco ordens judiciais, sendo dois mandados de prisão e três de busca e apreensão, expedidos contra dois investigados adultos e um adolescente ligados à torcida organizada Esquadrão Vilanovense, mais especificamente ao grupo conhecido como “8º Comando”.

Os suspeitos são apontados como responsáveis por ataques e emboscadas contra torcedores rivais na Região Metropolitana de Goiânia.

Segundo a PC, os adultos foram presos e o adolescente apreendido durante o cumprimento das medidas judiciais.

As investigações apuram os crimes de tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil e pelo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, além de associação criminosa. No caso do adolescente, são investigados atos infracionais análogos a esses crimes.

De acordo com a apuração policial, o grupo estaria envolvido em uma emboscada violenta registrada na noite de 11 de novembro de 2025, no Setor Vera Cruz II, em Goiânia.

Na ocasião, um torcedor do Goiás Esporte Clube, foi cercado e brutalmente agredido com socos, chutes, pauladas e pedradas, sendo derrubada ao chão.

Mesmo após tentar fugir, a vítima foi novamente alcançado e submetido a uma nova sequência de agressões, ainda mais intensas.

Conforme as investigações, o adolescente apreendido teria desferido golpes de arma branca, atingindo a vítima no pescoço e nas costas, o que a deixou gravemente ferida.

Durante a operação, a polícia também apreendeu armas brancas, aparelhos celulares, outros elementos de prova e materiais associados à torcida organizada investigada.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam, com o objetivo de identificar e responsabilizar outros envolvidos nos crimes.

