Misturar bicarbonato de sódio com talco: por que é recomendado e para que serve

Combinação pode ajudar a controlar a umidade e neutralizar maus odores, com usos tanto no corpo quanto dentro de casa, mas exige cuidado em peles sensíveis

Layne Brito - 15 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Misturar bicarbonato de sódio com talco é uma prática bastante comum em soluções caseiras e vem sendo recomendada por sua eficácia no controle de odores e da umidade, tanto no corpo quanto em ambientes da casa.

A combinação une duas funções importantes: enquanto o bicarbonato ajuda a neutralizar os ácidos produzidos por bactérias responsáveis pelo mau cheiro, o talco atua absorvendo o suor e mantendo a superfície seca.

Essa mistura costuma ser utilizada principalmente nos pés e em sapatos, ajudando a reduzir odores desagradáveis e a criar um ambiente menos favorável à proliferação de fungos.

Também há quem utilize a combinação como um desodorante caseiro ou como um esfoliante leve, capaz de auxiliar na remoção de células mortas e calosidades quando aplicada com cuidado.

Dentro de casa, o uso também é frequente. Em lixeiras, uma pequena quantidade da mistura pode ajudar a absorver líquidos e neutralizar cheiros por mais tempo.

Já em tecidos como tapetes, sofás e cortinas, polvilhar o conteúdo pode auxiliar na eliminação de odores causados por umidade ou animais, sem a necessidade de molhar os materiais.

Apesar dos benefícios, especialistas alertam para alguns cuidados importantes. O uso excessivo na pele pode causar ressecamento ou irritação, especialmente em pessoas com pele sensível.

Por isso, é recomendado realizar um teste em uma pequena área antes da aplicação contínua e evitar o uso sobre feridas, cortes ou regiões irritadas. Também é importante não inalar o pó, já que ele pode causar desconforto respiratório.

Caso surjam sintomas como coceira, ardência ou vermelhidão, o uso deve ser interrompido.

Além disso, a mistura não substitui tratamentos médicos, principalmente em casos de problemas persistentes, como infecções fúngicas, mau odor intenso ou alterações na pele. Nesses casos, a orientação profissional é fundamental.