Não é água sanitária, nem bicarbonato: o truque para tirar manchas impregnadas de graxa das roupas, segundo as donas de casa
Mistura simples, barata e comum no dia a dia promete remover até as manchas mais difíceis sem danificar o tecido
Manchas de graxa estão entre as mais temidas na hora de lavar roupas. Bastam alguns segundos de contato com óleo de motor, corrente de bicicleta ou ferramentas engorduradas para que o tecido fique marcado de forma aparentemente definitiva.
No entanto, segundo donas de casa experientes, existe um truque simples e eficiente que dispensa o uso de água sanitária ou bicarbonato de sódio.
O segredo está no uso do detergente líquido neutro combinado com açúcar ou amido de milho. A lógica é simples: enquanto o detergente age quebrando as moléculas da gordura, o açúcar ou o amido ajudam a “puxar” a graxa impregnada das fibras do tecido, facilitando a remoção da mancha.
Para aplicar o truque, o ideal é agir o mais rápido possível, mas ele também funciona em manchas antigas. Basta colocar uma quantidade generosa de detergente diretamente sobre a área afetada, espalhar bem e, em seguida, polvilhar açúcar ou amido de milho por cima.
A mistura deve descansar por pelo menos 30 minutos, tempo suficiente para que os ingredientes ajam profundamente.
Após esse período, a recomendação é esfregar suavemente a região com uma escova macia ou com os próprios dedos, sempre tomando cuidado para não danificar o tecido.
Em seguida, a peça pode ser lavada normalmente, de preferência com água morna, que potencializa a remoção da gordura.
Segundo relatos, o método é eficaz em jeans, camisetas, uniformes de trabalho e até roupas claras, já que não possui agentes agressivos que causem desbotamento.
Diferente da água sanitária, o truque não enfraquece as fibras nem deixa manchas amareladas ao longo do tempo.
Donas de casa alertam apenas para a importância de não colocar a roupa manchada diretamente na máquina ou na secadora antes do tratamento, pois o calor pode fixar ainda mais a graxa no tecido.
Com paciência e os ingredientes certos, até as manchas mais difíceis podem desaparecer sem esforço e sem gastos desnecessários.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!