Não é água sanitária, nem bicarbonato: o truque para tirar manchas impregnadas de graxa das roupas, segundo as donas de casa

Mistura simples, barata e comum no dia a dia promete remover até as manchas mais difíceis sem danificar o tecido

Layne Brito - 10 de janeiro de 2026

(Imagem: Captura de Tela/ Youtube)

Manchas de graxa estão entre as mais temidas na hora de lavar roupas. Bastam alguns segundos de contato com óleo de motor, corrente de bicicleta ou ferramentas engorduradas para que o tecido fique marcado de forma aparentemente definitiva.

No entanto, segundo donas de casa experientes, existe um truque simples e eficiente que dispensa o uso de água sanitária ou bicarbonato de sódio.

O segredo está no uso do detergente líquido neutro combinado com açúcar ou amido de milho. A lógica é simples: enquanto o detergente age quebrando as moléculas da gordura, o açúcar ou o amido ajudam a “puxar” a graxa impregnada das fibras do tecido, facilitando a remoção da mancha.

Para aplicar o truque, o ideal é agir o mais rápido possível, mas ele também funciona em manchas antigas. Basta colocar uma quantidade generosa de detergente diretamente sobre a área afetada, espalhar bem e, em seguida, polvilhar açúcar ou amido de milho por cima.

A mistura deve descansar por pelo menos 30 minutos, tempo suficiente para que os ingredientes ajam profundamente.

Após esse período, a recomendação é esfregar suavemente a região com uma escova macia ou com os próprios dedos, sempre tomando cuidado para não danificar o tecido.

Em seguida, a peça pode ser lavada normalmente, de preferência com água morna, que potencializa a remoção da gordura.

Segundo relatos, o método é eficaz em jeans, camisetas, uniformes de trabalho e até roupas claras, já que não possui agentes agressivos que causem desbotamento.

Diferente da água sanitária, o truque não enfraquece as fibras nem deixa manchas amareladas ao longo do tempo.

Donas de casa alertam apenas para a importância de não colocar a roupa manchada diretamente na máquina ou na secadora antes do tratamento, pois o calor pode fixar ainda mais a graxa no tecido.

Com paciência e os ingredientes certos, até as manchas mais difíceis podem desaparecer sem esforço e sem gastos desnecessários.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!