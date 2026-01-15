Os diferenciais que tornam o Cora um dos melhores hospitais do Brasil

Unidade é a primeira da rede pública goiana destinada exclusivamente ao tratamento de crianças e adolescentes com câncer

Gabriella Pinheiro - 15 de janeiro de 2026

(Foto: Secom-GO)

Inaugurado em 25 de setembro, o Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora) se destaca nacionalmente por oferecer diferenciais como uma estrutura completa e altamente tecnológica aos pacientes, sendo considerado um dos maiores do Brasil.

Localizada às margens da BR-153, em Goiânia, a unidade é a primeira da rede pública goiana destinada exclusivamente ao tratamento de crianças e adolescentes com câncer. O investimento total foi de R$ 255,9 milhões, e o custeio mensal de toda a estrutura é estimado em R$ 6,8 milhões.

Para se ter uma dimensão da capacidade, o hospital conta com 60 leitos, incluindo Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pronto-atendimento 24 horas, ambulatórios, setor de transplante de medula óssea, serviço de quimioterapia, farmácia hospitalar, centro de imagem, centro cirúrgico, robôs para reabilitação de movimentos e um avançado sistema de filtragem de ar, único em Goiás.

Os atendimentos são multiprofissionais e envolvem diversas áreas da saúde, da nutrição à fisioterapia e à psicologia, reunindo 275 profissionais capacitados pelo Hospital de Amor de Barretos (SP) – unidade que inspirou o Cora e é referência nacional em atendimento humanizado.

O complexo – que atende pacientes de 0 a 17 anos, além de jovens de 18 a 23 anos com câncer ósseo – também dispõe de suítes equipadas para acompanhantes, ambientes lúdicos e equipe qualificada. Além disso, o acompanhamento escolar e o treinamento para familiares integram os projetos internos, complementando o atendimento médico-hospitalar.

Casa de apoio

Uma parceria entre o Governo de Goiás e o Instituto Ronald McDonald prevê a implantação de uma casa de apoio para as famílias dos pacientes atendidos pelo Cora.

O projeto contempla a construção da Casa Ronald McDonald, com 22 apartamentos, em um terreno anexo ao hospital.

De acordo com a proposta, o instituto norte-americano será responsável pela gestão do espaço, que oferecerá estadia completa aos familiares das crianças e adolescentes em tratamento. A data da inauguração ainda não foi revelada.

Atendimentos

O hospital foi construído em 25 meses e está em funcionamento desde junho do ano passado. Do início das operações até a inauguração oficial, foram realizados 2.081 procedimentos, entre eles 225 cirurgias, 146 internações em enfermaria, 35 em UTI, 104 sessões de quimioterapia, 102 exames de ressonância magnética, 182 tomografias e 526 consultas médicas.

