Nova lei pode autorizar recálculo da aposentadoria para quem continuou contribuindo após se aposentar

Proposta já avançou na Câmara e prevê revisão do benefício no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas ainda depende de novas etapas para virar regra

Gabriel Yuri Souto - 16 de janeiro de 2026

Uma proposta em discussão pode beneficiar quem continuou contribuindo mesmo após se aposentar, abrindo espaço para um reajuste no valor recebido (Foto: Divulgação)

Uma proposta em tramitação no Congresso pode abrir caminho para aumentar o valor da aposentadoria de idosos que seguiram trabalhando mesmo depois de se aposentar.

O texto prevê a possibilidade de um recálculo do benefício para incluir as contribuições feitas após a concessão.

Pela regra proposta, só poderá pedir a revisão quem continuou contribuindo por mais 60 meses, o equivalente a cinco anos de recolhimentos depois da aposentadoria.

Além disso, a medida atinge segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e tem como objetivo transformar esse tempo extra em um valor maior no pagamento mensal.

Outro ponto importante é que o pedido não seria ilimitado. O projeto estabelece que o segurado poderá solicitar o recálculo no máximo duas vezes, desde que cumpra novamente o período mínimo exigido para cada nova solicitação.

A proposta também define que nem todos os benefícios entrariam nessa regra. Ficam fora casos como aposentadoria por incapacidade permanente e aposentadoria especial, que possuem critérios próprios na Previdência.

Contudo, apesar do interesse de muitos aposentados, o texto ainda não está valendo. Ele já avançou em comissão da Câmara dos Deputados, mas ainda precisa passar por outras etapas antes de ser aprovado de forma definitiva e virar lei.

