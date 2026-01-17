Farra dos Atestados em Anápolis: servidora que acumulou 700 dias de licença diz que faz medicina no Paraguai

Juliana Quaresma se articulou para trabalhar remotamente e continuou apresentando atestados mesmo em home office

Danilo Boaventura - 17 de janeiro de 2026

Juliana Soares Quaresma Saturnino é concursada na Prefeitura de Anápolis como técnica em enfermagem e atuou no SAMU. (Foto: Redes Sociais/ Reprodução)

A “Farra dos Atestados” na Prefeitura de Anápolis, que a gestão Márcio Corrêa (PL) estima ter causado um rombo de R$ 27 milhões aos cofres públicos apenas em 2025, tem na técnica em enfermagem Juliana Soares Quaresma Saturnino um de seus casos mais emblemáticos.

Rápidas apurou que a servidora, concursada desde 2013 e oficialmente lotada no SAMU, acumula mais de 700 dias de licenças médicas entre 2017 e 2025, com um padrão de afastamentos que se intensificou a partir de 2021, quando, segundo ela sustentou à perícia do município, passou a cursar medicina em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

A maioria dos atestados apresentados por Juliana indicava o CID F32.2, que corresponde a episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos, mas os mesmos problemas de saúde alegados para se afastar do trabalho não impediram que ela cursasse uma graduação reconhecidamente exigente em outro país, provavelmente em outro idioma, o que levantou suspeitas sobre a legitimidade das licenças.

Documentos aos quais a coluna teve acesso mostram que Juliana se articulou dentro da estrutura da Prefeitura para viabilizar os estudos no exterior.

A servidora, que deveria atuar presencialmente no SAMU com carga horária estabelecida, conseguiu ser removida para a Diretoria de Atendimento ao Cidadão, o “ZAP da Saúde”, onde passou a trabalhar em regime de home office a partir de abril de 2025.

A mudança permitiu que ela residisse em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, cidade fronteiriça com o Paraguai, e frequentasse as alegadas aulas presenciais. No entanto, mesmo trabalhando remotamente, Juliana continuou apresentando atestados médicos, de natureza não psiquiátrica, emitidos por uma clínica popular da cidade sul-matogrossense.

A prática de Juliana só cessou quando um chefe imediato a advertiu em outubro de 2025, esclarecendo que não aceitaria mais atestados por sintomas leves, já que o trabalho remoto não exige presença física.

Após a conversa, Juliana retirou o atestado e não voltou a apresentar novos documentos.

A servidora também recebeu adicional de insalubridade de 20% até abril do mesmo ano, benefício incompatível com trabalho remoto. Sem contar as duas licenças-prêmio de mais de 90 dias que ela conseguiu tirar no ano passado e em 2021.

Porém, o inferno astral da técnica de enfermagem pode estar só começando. Isso porque uma perícia a qual ela foi submetida, em que também afirmou estar no 7º período de medicina, indicou ausência de motivos psiquiátricos e psicológicos que a impeçam de trabalhar presencialmente.

Demissão e devolução dos salários recebidos

Como adiantado anteriormente pela Rápidas, a Prefeitura de Anápolis iniciará o desligamento de servidores envolvidos na “Farra dos Atestados” via Processo Administrativo Disciplinar (PAD), e Juliana é um dos alvos.

A gestão também provocará a Polícia Civil e o Ministério Público para que investiguem a conduta desses servidores, com a finalidade de que respondam criminalmente e ressarçam os cofres públicos.

Servidora preferiu o silêncio

Procurada pelo Portal 6, Juliana Soares Quaresma Saturnino não respondeu ao contato até o fechamento desta reportagem, mas o espaço segue aberto para manifestação.