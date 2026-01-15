Farra dos atestados: Auditoria descobre rombo de R$ 27 milhões na Prefeitura de Anápolis

Anúncio foi feito pelo prefeito Márcio Corrêa, que citou tipos de casos mais gritantes e prometeu por “ordem na casa” com abertura de PADs

Danilo Boaventura - 15 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Uma auditoria interna nos cofres públicos da Prefeitura de Anápolis revelou um rombo de R$ 27 milhões causados por servidores que se afastaram usando médicos fraudulentos.

A denúncia partiu do prefeito Márcio Corrêa (PL), em vídeo publicado na noite de quinta-feira (15), ao expor que, só em 2025, o município teve de bancar 101.529 dias de licenças forjadas.

Entre os casos mais chocantes, segundo Márcio, estão o de servidores que usam o afastamento para levar uma vida dupla, ‘zombando da administração pública’.

Márcio Corrêa citou funcionários que, enquanto deveriam estar em repouso médico, na verdade estavam trabalhando na iniciativa privada, prestando serviços para até oito outros municípios ou mesmo cursando medicina fora do Brasil.

“Tem gente que está de atestado aqui, trabalhando na iniciativa privada”, afirmou o prefeito, que também revelou casos de servidores afastados há oito anos para cuidar de parentes, recebendo salário integral.

“Oito anos e a prefeitura bancando o salário”, desabafou.

O chefe do Executivo prometeu uma resposta firme, com base na abertura de Processos Administrativos Disciplinares (PADs) e o encaminhamento dos casos para o Ministério Público e a Polícia Civil, garantindo que irá “colocar ordem na casa” e buscar o ressarcimento do dinheiro do contribuinte anapolino.

