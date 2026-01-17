Mulher morre após sofrer descarga elétrica enquanto lavava sacada em Anápolis

Equipes do Samu tentaram reanimar a vítima, mas o óbito foi confirmado ainda no local

Pedro Ribeiro - 17 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma mulher morreu após sofrer uma descarga elétrica no início da tarde deste sábado (17) no Residencial Aldeia dos Sonhos, em Anápolis.

A vítima foi identificada como Nayane Alves Araújo, de 39 anos. O acidente ocorreu por volta das 12h20, em um sobrado localizado na Rua João Marques.

Segundo informações, ela estava limpando a sacada do imóvel quando acabou encostando um rodo de alumínio em um fio de alta tensão que passa próximo à residência.

Com o contato, ela recebeu uma forte descarga elétrica e caiu imediatamente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro.

No entanto, apesar das tentativas de reanimação, Nayane não resistiu e o óbito foi confirmado ainda no local.

