Batida contra poste destrói caminhonete e mulher é socorrida em Anápolis

Impacto foi tão forte que o poste chegou a ser deslocado da estrutura fixa, o que chamou a atenção de quem passava pela via

Após a batida, motorista foi encontrada desorientada e com dores. (Foto: Reprodução)

A madrugada deste sábado (17) foi marcado por um grave acidente de trânsito em Anápolis. Uma caminhonete colidiu com um poste na Avenida Pedro Ludovico, nas proximidades do Porto Rico, e ficou destruída após a batida.

Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, o veículo já estava com as portas abertas e havia pessoas ao redor tentando manter a motorista acordada. A condutora apresentava sinais de desorientação e não conseguia explicar o que havia acontecido.

O impacto foi tão forte que o poste chegou a ser deslocado da estrutura fixa, o que chamou a atenção de quem passava pela via.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ainda no local.

Em seguida, a motorista foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com queixas de dores na cabeça, no braço e no peito, além de dificuldade para se lembrar do acidente.

Após a ocorrência, a caminhonete foi removida e levada para um pátio autorizado. Foi também identificado que a condutora estava andando com a CNH vencida há mais de 30 dias.

As circunstâncias do acidente devem agora ser investigadas pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict).

 


