Novos impostos entram em vigor e podem deixar compra de imóveis, heranças e doações mais caros em 2026

Mudanças previstas para 2026 tornam a cobrança mais rígida em heranças e doações e exigem atenção de famílias que pretendem transferir bens ou regularizar patrimônio

Gabriel Yuri Souto - 17 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração)

Quem pretende organizar herança, fazer doação em vida ou regularizar imóveis pode sentir um aumento nos custos a partir de 2026.

Isso acontece porque novas regras ligadas à reforma tributária começam a valer e mudam a forma de cobrança de impostos sobre transmissão de patrimônio.

O principal ponto envolve o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), cobrado pelos estados em casos de herança e doação.

Com as mudanças, a alíquota passa a ser progressiva, o que significa que o imposto tende a ficar mais alto conforme o valor do bem ou do patrimônio aumenta.

Na prática, isso pode pesar principalmente para famílias que têm imóveis valorizados ou que precisam lidar com inventários envolvendo mais de um bem.

Além disso, dependendo do caso, a cobrança pode considerar valores mais próximos do mercado, o que pode elevar a base de cálculo e aumentar o valor final a ser pago.

Já na compra e venda de imóveis, o imposto mais conhecido segue sendo o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), que é municipal. Mesmo sem ser um tributo novo, ele pode ficar mais caro quando o município aplica um valor de referência acima do declarado no contrato.

Por isso, 2026 deve marcar um período de atenção maior para quem quer transferir imóveis, fazer doações ou resolver inventários, já que mudanças na regra e na avaliação podem transformar um custo pequeno em uma despesa bem maior.

