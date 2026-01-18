O erro na máquina de lavar que as donas de casa cometem e pode acabar custando caro

Um zíper esquecido aberto durante a lavagem pode estragar outras peças, causar enroscos e até acelerar o desgaste do tambor da máquina

Gabriel Yuri Souto - 18 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Canal Aprendendo a Eletroeletrônica)

Na correria da rotina, muita gente separa as roupas no automático e joga tudo na máquina sem observar detalhes que parecem pequenos. Só que um hábito bem comum dentro de casa pode acabar virando prejuízo e custando caro com o tempo.

O erro está em colocar peças com zíper aberto na lavagem. Calças jeans, jaquetas, shorts e até algumas roupas infantis podem se transformar em um problema silencioso quando entram no tambor sem esse cuidado básico.

Além de estragar outras roupas, o zíper aberto pode causar enroscos e aumentar o desgaste da própria máquina, principalmente quando a lavagem é mais pesada.

O que acontece quando o zíper vai aberto na lavagem

Durante o ciclo, a máquina gira com força e as peças ficam se movimentando o tempo todo. Nesse processo, o zíper aberto vira uma espécie de gancho e pode puxar fios de tecidos mais delicados, deixando roupas com aparência de “velhas” em poucas lavagens.

Também existe o risco de rasgar peças finas, como blusas leves, camisetas e roupas íntimas, principalmente quando o zíper enrosca e puxa o tecido com força. Em muitos casos, as roupas saem emboladas, cheias de marcas e até com pontos desfiados.

Outro detalhe que quase ninguém percebe é que o zíper pode bater com frequência no tambor. Isso não costuma quebrar a máquina de imediato, mas pode acelerar o desgaste e gerar barulhos estranhos com o tempo, além de contribuir para danos em outras peças.

Como evitar esse problema em poucos segundos

A solução é simples e faz diferença no resultado da lavagem, principalmente para quem lava roupa todos os dias.

O ideal é fechar o zíper antes de colocar a peça na máquina, além de conferir botões, ganchos e velcros, que também podem agarrar tecidos. Se a lavagem tiver roupas mais delicadas, como lingeries e peças de tecido fino, o melhor é usar aqueles saquinhos próprios para lavar.

Esse tipo de cuidado leva menos de um minuto e evita dor de cabeça depois, preservando as roupas por mais tempo e impedindo gastos desnecessários com reposição de peças e manutenção da máquina.

