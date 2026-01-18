O país que está superando EUA e destinos da Europa, se tornando opção de viagens para brasileiros

Turquia tem atraído cada vez mais brasileiros, unindo cenários marcantes, séries famosas e custo-benefício melhor do que muitos destinos tradicionais

Magno Oliver - 18 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Dinara Guseinova/Pexels)

O país ganhou força nos últimos anos e passou a competir diretamente com roteiros tradicionais dos Estados Unidos e da Europa, principalmente por oferecer experiências de alto padrão com um custo mais acessível em comparação a lugares onde o dólar e o euro pesam mais no orçamento.

Em uma publicação nas redes sociais, a especialista em viagens Monyse Garcia afirmou que a Turquia não está apenas crescendo, mas dominando o turismo brasileiro.

Um dos motivos, segundo ela, é que muita gente começou a buscar algo diferente do chamado “turismo óbvio”, formado por destinos que já aparecem repetidamente nas redes sociais, como Paris, Miami, Roma e Cancún.

Outro fator que ajudou a aumentar o interesse do público são as séries turcas, que popularizaram ainda mais o país no Brasil.

As produções transformaram cidades como Istambul, Capadócia, Mardin e regiões da costa turca em cenários desejados por quem quer fazer turismo e visitar lugares ligados às histórias que fazem sucesso nas plataformas de streaming.

A Turquia também se destaca pelo custo-benefício. Entre os pontos mais citados por viajantes e especialistas estão hotéis bem avaliados, boa estrutura turística, gastronomia elogiada, experiências premium e opções de transporte consideradas eficientes.

Para muitos brasileiros, a sensação é de encontrar conforto e serviços de alto padrão por valores mais competitivos do que em vários destinos da Europa e dos Estados Unidos.

Outro aspecto que costuma aparecer nos relatos de turistas é a hospitalidade. A percepção de que o visitante é bem recebido faz parte da imagem do país, com uma cultura marcada por acolhimento, atenção e valorização da experiência de quem chega.

A culinária turca também se tornou um atrativo. O país reúne uma grande variedade de pratos, com destaque para pães, carnes, azeites, legumes, doces típicos, cafés e chás, além do tradicional café da manhã turco, que costuma chamar a atenção de quem visita.

Para brasileiros que desejam viajar, há uma informação importante: não é necessário visto para entrar na Turquia em viagens de turismo e negócios, desde que a permanência seja de até 90 dias.

O principal requisito é ter passaporte válido e manter a documentação em dia, como ocorre em qualquer viagem internacional.

