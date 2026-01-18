Varejista presente em mais de 60 países anuncia abertura de primeira unidade no Brasil

Rede do grupo Inditex, dona de centenas de lojas pelo mundo, prepara estreia no país com foco no público jovem e no estilo urbano

Gabriel Yuri Souto - 18 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

O mercado brasileiro de moda deve ganhar um novo nome internacional nos próximos meses.

A Bershka, rede de fast fashion do grupo Inditex, confirmou que prepara a abertura de sua primeira unidade no Brasil ainda no segundo semestre deste ano.

Presente em mais de 60 países e com centenas de lojas espalhadas pelo mundo, a marca chega ao país mirando principalmente o público jovem.

Ao longo dos anos, a Bershka construiu sua identidade ligada ao streetwear e às tendências urbanas, inspiradas no comportamento das ruas e também no que viraliza nas redes sociais.

A força digital, inclusive, é um dos destaques da empresa. Hoje, a Bershka soma mais de 11 milhões de seguidores no Instagram e tem uma das principais hashtags associadas à marca com mais de 26 milhões de publicações na plataforma.

No site oficial, a varejista reforça que aposta na diversidade e na liberdade de expressão como parte central da proposta.

“De adolescentes que experimentam diferentes estilos para encontrar a própria voz até jovens adultos que exploram sua identidade e definem um estilo autêntico, na Bershka todos são bem-vindos”, afirma a marca.

