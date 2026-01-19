Conheça a cidade brasileira cujo nome ninguém acredita ser real e acha que é pegadinha
Nome é uma celebração que arranca sorrisos, mas o lugar existe e funciona normalmente todos os dias
Feliz Natal pode até soar como uma saudação típica de fim de ano, mas também é o nome de uma cidade brasileira real, localizada no estado do Mato Grosso.
O município frequentemente chama atenção nas redes sociais e em reportagens por causa do nome inusitado, que muita gente acredita ser apenas uma brincadeira.
A cidade fica na região norte de Mato Grosso, a cerca de 530 quilômetros de Cuiabá. Criada oficialmente no início dos anos 2000, Feliz Natal surgiu a partir da ocupação agrícola da região, impulsionada principalmente pela produção de grãos e pela expansão do agronegócio.
O nome curioso tem origem no período de fundação da localidade. Segundo relatos históricos, a denominação foi escolhida após uma reunião realizada próximo ao Natal, quando moradores decidiram batizar o então povoado de forma simbólica, marcando o início de uma nova etapa para a comunidade.
Hoje, Feliz Natal funciona como qualquer outro município brasileiro. Conta com prefeitura, câmara de vereadores, escolas, unidades de saúde e uma população que vive majoritariamente da agricultura e de atividades ligadas ao campo.
O nome, apesar de chamar atenção, não interfere na rotina administrativa da cidade. Mesmo assim, o município se tornou uma curiosidade nacional.
Placas de trânsito, documentos oficiais e registros públicos com o nome “Feliz Natal” frequentemente surpreendem quem não conhece a história.
O que parece pegadinha, na verdade, é apenas mais um exemplo da diversidade e das peculiaridades do nosso mapa brasileiro.
Confira mais detalhes desse lugar de nome pitoresco:
