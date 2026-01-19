Feijú 2026 une pagode e feijoada e traz Ferrugem a Goiânia

Venda dos ingressos ocorre de forma online e começa a partir da próxima quarta-feira (21)

Feijú 2026 une pagode e feijoada e traz Ferrugem a Goiânia
Imagem mostra o cantor Ferrugem. (Foto: Divulgação)

Um mix de pagode e feijoada promete movimentar Goiânia no dia 14 de março, com a realização da terceira edição do Feijú 2026, que contará com a presença do cantor Ferrugem.

O evento será realizado no Espaço Dois Ipês, localizado na Avenida Quitandinha, no Setor Jaó.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir da próxima quarta-feira (21), de forma on-line, por meio do site Deu a Liga.

Conforme divulgado pela organização, o evento contará com open bar premium, open food de feijoada, lounges e uma estrutura preparada para oferecer conforto ao público.

No repertório, estão previstas músicas como “É Natural”, “Pirata e Tesouro” e “Para Você Acreditar”, canções do artista que já acumulam bilhões de reproduções nas plataformas digitais.

Segundo a organização, a expectativa é de que a nova edição traga novidades no layout, nos serviços e na ambientação do evento.

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

