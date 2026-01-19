Japonês se rende ao provar pequi pela primeira vez e viraliza: “agora meu nome é Goiás”

Vídeo já acumula mais de 495 mil visualizações e deu o que falar entre internautas

Gabriella Pinheiro - 19 de janeiro de 2026

Imagem mostra japonês comendo pequi, em Goiás. (Foto: Reprodução)

O japonês Rio Narita viralizou nas redes sociais ao provar, pela primeira vez, o pequi durante um almoço em Goiás. O momento foi registrado pelo jogador de futebol goiano Peterson Aquino e já acumula mais de 495 mil visualizações na plataforma.

Publicado no dia 31 de dezembro, o vídeo mostra a avó do atleta goiano preparando o prato típico da culinária do estado.

Na sequência, Rio aparece provando o alimento e afirma ter gostado do sabor do pequi, reação que agradou os internautas.

“Eu sou goiano. Agora meu nome é Goiás”, brinca ele após experimentar o prato.

Nos comentários, usuários exaltaram o pequi como símbolo da cultura goiana e aproveitaram a oportunidade para criticar aqueles que não gostam do fruto.

“Até o japonês gostou do pequi, aí me vem uns goianos importados falar que é ruim”, comentou um internauta.

“Tá vendo? Vem lá do Japão e come pequi, e tem goiano que reclama até do cheiro”, escreveu outro.

Veja o vídeo:

