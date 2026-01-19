O que aconteceu com o motorista que recebeu R$ 131 milhões por engano do Bradesco

O que parecia impossível se transformou em um problema jurídico que atravessa meses sem resposta

Magno Oliver - 19 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Um ano e seis meses após receber, por engano, mais de R$ 131 milhões em sua conta bancária, o motorista Antônio Pereira do Nascimento, morador de Palmas, ainda aguarda o avanço do processo judicial movido contra o banco.

O caso ganhou repercussão nacional em 2023 e segue sem data definida para a audiência de instrução. Antônio, correntista do Bradesco há 25 anos, percebeu a transferência milionária em junho de 2023.

Ao notar o saldo de R$ 131.870.227,00, procurou imediatamente a agência para comunicar o erro e solicitar o estorno. A devolução foi feita, mas, segundo a defesa, a situação trouxe consequências financeiras e emocionais ao motorista.

De acordo com os advogados, o valor indevido gerou cobranças automáticas de tarifas bancárias incompatíveis com a realidade financeira do cliente.

Além disso, Antônio relata ter sofrido pressão psicológica para a devolução do dinheiro e teve sua vida pessoal exposta após a divulgação do caso, o que agravou o impacto emocional do episódio.

A ação tramita na 6ª Vara Cível de Palmas e se baseia no artigo 1.234 do Código Civil, que trata da restituição de coisa encontrada.

A defesa pede o equivalente a 10% do valor transferido, o que ultrapassa R$ 13 milhões, como forma de compensação. A última movimentação do processo ocorreu em 19 de dezembro de 2025, e a audiência de instrução ainda não foi marcada.

Pai de quatro filhos e avô de 14 netos, Antônio ficou conhecido nacionalmente após participar do quadro “Acredite Se Quiser”, do programa Domingão, em agosto de 2023.

Apesar da projeção, ele afirma que a honestidade teve custo e que o caso ainda representa um período de desgaste, enquanto aguarda uma decisão judicial definitiva.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!