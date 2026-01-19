Sandro Mabel ficará uma semana afastado do Paço após cirurgias; entenda

Prefeito de Goiânia informou que medidas visam tratar problemas de saúde que vinham sendo monitorados por recomendação médica

Samuel Leão - 19 de janeiro de 2026

Sandro Mabel em sessão na Câmara Municipal de Goiânia. (Foto: Divulgação)

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), utilizou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (19) para comunicar que precisará reduzir o ritmo de trabalho presencial ao longo desta semana. O motivo é a realização de dois procedimentos cirúrgicos necessários para tratar problemas de saúde que, segundo o próprio gestor, já vinham sendo monitorados por recomendação médica.

O Portal 6 apurou que a primeira parte da “bateria” médica ocorreu na última sexta-feira (16), quando Mabel passou por uma cirurgia nas veias da perna.

O prefeito explicou que a intervenção foi preventiva e corretiva, visando evitar complicações futuras de circulação.

“Estou com diversas veias entupidas e como eu tive trombose, o médico achou importante tirar essas veias entupidas”, detalhou em vídeo publicado em seu Instagram.

Aproveitando o repouso obrigatório da primeira cirurgia — que exige que o prefeito mantenha as pernas elevadas e evite movimentação excessiva por sete dias —, Mabel decidiu adiantar um segundo procedimento.

Nesta terça-feira (20), ele se submeterá a uma cirurgia de desvio de septo. De acordo com o prefeito, a correção é necessária para tratar episódios frequentes de apneia do sono que têm prejudicado a qualidade do descanso durante a noite.

Apesar do afastamento físico do Paço Municipal, Mabel garantiu que a cidade não ficará sem comando.

O prefeito informou que continuará despachando de casa, contando com o apoio de auxiliares diretos e realizando reuniões por meio de videoconferências para monitorar as obras e os serviços essenciais da capital.

O prazo total para a recuperação completa é de 15 dias, mas a expectativa do gestor é retomar as atividades externas normalmente já na próxima sexta-feira (23).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!