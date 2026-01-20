A árvore que cabe em qualquer quintal, não levanta o piso e ainda produz duas vezes por ano

Uma escolha simples pode transformar completamente a relação com o espaço externo

(Imagem: Ilustração/IA)

Para quem tem pouco espaço em casa, mas não abre mão de cultivar uma árvore frutífera, a pitangueira surge como uma das opções mais indicadas.

Nativa do Brasil, ela reúne características valorizadas em áreas urbanas: porte controlável, raízes pouco agressivas e produção regular de frutos ao longo do ano.

A pitanga é o fruto da pitangueira (Eugenia uniflora), espécie da família Myrtaceae bastante comum em quintais, calçadas e áreas verdes brasileiras.

Dependendo do manejo, a planta pode se desenvolver como arbusto ou pequena árvore, geralmente entre dois e quatro metros de altura, o que facilita a adaptação a terrenos menores.

Um dos principais atrativos está no sistema radicular. Diferente de árvores de grande porte, a pitangueira não costuma levantar pisos, calçadas ou estruturas próximas, desde que plantada com espaçamento adequado.

Essa característica a torna segura para quintais residenciais e projetos de paisagismo urbano. Outro ponto de destaque é a frutificação. Em condições favoráveis de solo, luz e irrigação, a pitangueira pode produzir duas safras por ano.

Os frutos são ricos em vitaminas A e C, antioxidantes e compostos anti-inflamatórios, além de serem consumidos in natura ou utilizados em sucos, geleias e doces. O cultivo é considerado bem simples de dar manutenção.

A espécie prefere sol pleno, solo bem drenado e regas regulares, especialmente nos primeiros anos. Com podas leves de formação, é possível controlar o tamanho da copa e estimular a produção.

Assim, a pitangueira se consolida como uma solução prática, bonita e produtiva para quem deseja mais verde e alimento fresco sem complicações.

Veja mais detalhes dela:

