Comparação de preços de supermercado no Brasil e na Argentina surpreende

Enquanto vinhos e carnes nobres ainda atraem brasileiros, itens da cesta básica na Argentina podem custar quase o dobro do valor no Brasil

Gustavo de Souza - 20 de janeiro de 2026

Cruzar a fronteira para encher o carrinho já foi um hábito obrigatório para muitos brasileiros em busca de economia. No entanto, o cenário econômico de 2026 revela uma realidade bem diferente daquela vista há poucos anos.

A inflação argentina e os recentes ajustes cambiais transformaram itens básicos em artigos de luxo. Enquanto isso, o Brasil mantém uma estabilidade relativa em diversos setores essenciais da economia.

O choque na cesta básica e produtos essenciais

Para quem busca o essencial, a surpresa começa logo no corredor dos grãos e produtos de higiene. Itens como arroz e óleo chegam a custar até 60% mais caro em solo argentino.

Essa diferença reflete o custo de produção e as novas políticas de subsídios do país vizinho. O consumidor argentino enfrenta uma subida constante que pesa no orçamento mensal das famílias.

Além dos alimentos, o setor de limpeza também apresenta discrepâncias notáveis entre as duas nações. Produtos como sabão em pó hoje apresentam valores superiores aos encontrados nos mercados brasileiros.

O paradoxo do luxo e itens específico

Apesar da alta nos itens de sobrevivência, a Argentina ainda mantém sua coroa em categorias específicas. O setor de bebidas alcoólicas continua sendo um ponto de vantagem para quem ganha em real.

Vinhos Malbec de alta gama podem ser encontrados por menos da metade do preço praticado no Brasil. Esse fenômeno também se repete com chocolates finos e o tradicional doce de leite artesanal.

No setor de carnes, o cenário é de equilíbrio com uma leve vantagem para a qualidade portenha. Cortes nobres ainda oferecem um custo-benefício superior quando comparados às boutiques de carnes brasileiras.

Estratégia de consumo para o viajante

Para o consumidor brasileiro que planeja uma visita, a palavra de ordem agora é a seletividade. Não se trata mais de comprar tudo, mas de focar em itens com vantagem competitiva natural.

O segredo para evitar surpresas no caixa é pesquisar as cotações paralelas e oficiais antes da viagem. Planejar o orçamento é essencial para aproveitar as oportunidades reais sem cair em armadilhas. O intercâmbio comercial entre os países exige um olhar atento às flutuações constantes do mercado.

