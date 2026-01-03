Mais rápido que avião: trem capaz de atingir 1.000 km/h poderá viajar da Argentina ao Brasil em menos de 60 minutos

Tecnologia chinesa de levitação magnética promete revolucionar o transporte de longa distância e pode encurtar drasticamente viagens internacionais

Pedro Ribeiro - 03 de janeiro de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Viajar entre países em menos de uma hora, por terra, deixou de ser apenas ficção científica.

Um novo trem de levitação magnética, desenvolvido na China, promete alcançar velocidades de até 1.000 km/h, superando aviões comerciais e mudando completamente a lógica do transporte de longa distância.

Batizado de T-Flight, o projeto utiliza um avançado sistema de levitação magnética em tubos de baixo vácuo, tecnologia que reduz quase totalmente o atrito e permite velocidades hoje inimagináveis para trens convencionais.

Em média, aviões comerciais voam entre 800 km/h e 950 km/h, o que colocaria o novo trem em vantagem até mesmo sobre o transporte aéreo.

Os testes mais recentes foram realizados na província de Shanxi, na China.

Segundo os engenheiros responsáveis, o projeto piloto em escala real apresentou resultados positivos, com navegação estável e paradas seguras, mesmo em um ambiente de vácuo controlado.

A linha experimental tem dois quilômetros de extensão e foi suficiente para validar o funcionamento da tecnologia em condições reais.

A proposta faz parte de um plano mais amplo da China para conectar grandes cidades por meio de sistemas de ultra-alta velocidade.

Hoje, o trajeto entre Pequim e Xangai leva de quatro a seis horas em trens rápidos. Com o T-Flight, esse tempo poderia cair para cerca de uma hora e meia, além de reduzir atrasos comuns em aeroportos.

Se um sistema semelhante fosse adotado na América Latina, o impacto seria imediato.

Em um cenário hipotético, um trem dessa categoria permitiria viagens entre Buenos Aires e regiões do Brasil em menos de 60 minutos, encurtando distâncias que hoje exigem horas de voo ou longos deslocamentos terrestres.

A tecnologia maglev, usada nos trens mais rápidos do mundo, funciona por meio de campos magnéticos que suspendem o trem alguns centímetros acima dos trilhos, eliminando o contato físico.

Atualmente, o trem comercial mais veloz em operação é o Shanghai Maglev, também na China, que atinge até 460 km/h, menos da metade do que promete o novo projeto.

Embora ainda esteja em fase experimental, o T-Flight reforça a corrida global por soluções de transporte mais rápidas, eficientes e sustentáveis.

Caso avance para operações comerciais, o sistema pode redesenhar mapas, encurtar fronteiras e transformar a forma como pessoas e mercadorias circulam pelo mundo.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!