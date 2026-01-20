Fim das filas nos aeroportos: brasileiros já podem começar a usar o “sem parar” para embarcar mais rápido

Veja como o novo sistema europeu permite que brasileiros usem portas automáticas em segundos

Gustavo de Souza - 20 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Chegar à Europa após um voo exaustivo de 10 horas e encarar uma fila de imigração monumental é o pesadelo de qualquer turista. No entanto, em 2026, esse cenário mudou drasticamente para quem possui o passaporte brasileiro biométrico.

Graças aos novos acordos de reciprocidade e ao sistema EES (Entry/Exit System), o Brasil consolidou sua posição na lista de “países confiáveis”. Agora, turistas brasileiros já podem utilizar as e-Gates, as famosas portas automáticas, em aeroportos estratégicos da Europa.

Essa inovação permite que a entrada em países como Portugal, Espanha e Itália seja feita de forma quase instantânea. É, na prática, o “sem parar” das viagens internacionais, garantindo que o seu descanso comece muito mais cedo.

O motor da mudança: O sistema EES e o fim do carimbo

O grande responsável por essa agilidade sem precedentes é o Entry/Exit System (EES). Desde o final de 2025, a Europa iniciou uma transição definitiva para o controle biométrico total em suas fronteiras.

Ao passar pela e-Gate, o sistema realiza o escaneamento facial e das digitais em menos de 30 segundos. Se você já foi registrado em uma viagem anterior, a cancela se abre automaticamente sem a necessidade de interação humana.

Outra mudança marcante é o fim do tradicional carimbo no passaporte, já que o registro agora é 100% digital. A meta de cobertura total do sistema em todos os aeroportos europeus deve ser atingida até 10 de abril de 2026.

Atualmente, os portões de entrada preferidos dos brasileiros, como Lisboa, Madri e Roma, já operam com essa fluidez. O registro digital conta automaticamente o seu tempo de permanência permitido, trazendo mais transparência e rapidez.

Onde a tecnologia já funciona e os passos para o embarque

Nem todos os terminais ativaram o sistema simultaneamente, mas os principais hubs europeus lideram a lista de aceitação. Em Portugal, os aeroportos de Lisboa, Porto e Faro foram pioneiros no uso do passaporte brasileiro em portões eletrônicos.

Na Espanha, os aeroportos de Madrid-Barajas e Barcelona-El Prat já operam com totens modernos para acelerar o fluxo. Já na Itália, Roma-Fiumicino e Milão-Malpensa oferecem a mesma facilidade para portadores de documentos com chip.

Para utilizar essa tecnologia, o processo é extremamente simples e intuitivo para o viajante. Basta seguir este passo a passo rápido:

Passaporte no leitor: Coloque a página da foto no scanner da e-Gate.

Olhe para a câmera: Remova óculos ou chapéu para o reconhecimento facial instantâneo.

Acesso liberado: A porta se abre e sua entrada é registrada digitalmente em segundos.

Regras fundamentais e o alerta contra golpes do ETIA

Para garantir que a porta se abra sem problemas, é fundamental que o passaporte possua o símbolo do chip na capa. Documentos antigos, sem biometria, ainda exigem a passagem pela fila convencional com o agente de imigração.

Além disso, a regra geral de uso das e-Gates é restrita para maiores de 18 anos. Menores de idade, mesmo acompanhados, podem precisar de assistência manual dependendo das normas específicas de cada aeroporto europeu.

Um alerta crucial para 2026 envolve a autorização ETIAS, que muitos viajantes confundem com o sistema de portas automáticas. Embora o embarque rápido já funcione, o ETIAS só passará a ser exigido obrigatoriamente no final de 2026.

Portanto, tome cuidado com sites que tentam cobrar taxas antecipadas por essa autorização hoje. No momento, o seu passaporte biométrico e o sistema EES são as únicas ferramentas necessárias para um desembarque veloz e seguro.

