Funcionária dos Correios será indenizada em R$ 13 mil após ser assaltada dentro da agência, em Formosa

Justiça apontou falhas de segurança na unidade onde o crime aconteceu

Pedro Ribeiro - 21 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma funcionária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) deverá receber indenização de R$ 13 mil após ter sido vítima de um assalto dentro de uma agência localizada em Formosa.

A decisão foi confirmada pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO) e publicada nesta quarta-feira (21).

O caso aconteceu em novembro de 2023, quando criminosos armados invadiram a unidade logo no começo do expediente. Durante a ação, a trabalhadora, que atuava em serviços gerais, teve a liberdade restringida e enfrentou momentos de tensão.

No processo, os Correios sustentaram que o crime teria sido causado exclusivamente por terceiros e que a empresa não poderia ser responsabilizada. O argumento, porém, não foi acolhido pela Justiça, que manteve o dever de indenizar.

Ao analisar o caso, o relator desembargador Platon Teixeira de Azevedo Filho destacou que os Correios atuam com transporte e guarda de valores e encomendas, o que torna as agências alvos previsíveis para assaltos.

Por isso, foi aplicada a chamada responsabilidade civil objetiva, em que não é necessário comprovar culpa da empresa para haver indenização.

O tribunal também considerou que houve falhas na segurança do local, identificadas em apuração interna dos próprios Correios.

Entre elas, a ausência de câmeras em uma das entradas utilizadas pelos assaltantes, o que contraria exigências previstas em normas legais.

Outro ponto citado na decisão foi a falta de apoio psicológico após o crime, diante do impacto causado pela ameaça com arma de fogo e pela restrição de liberdade dentro do ambiente de trabalho.

Com isso, a indenização foi fixada em R$ 13 mil, levando em conta a gravidade do caso, o sofrimento causado e o caráter educativo da condenação.

