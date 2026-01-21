Mais voos para fora do Brasil: 8 novas rotas internacionais começam até julho; confira os destinos

Azul, Gol, Latam e TAP anunciam novas conexões ligando capitais brasileiras a destinos na Europa, África e Américas

Gustavo de Souza - 21 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O desejo de explorar novos horizontes ganhou um fôlego extra neste início de 2026. O setor aéreo brasileiro se prepara para uma expansão robusta, conectando diversas capitais a destinos globais de tirar o fôlego.

Essa movimentação reflete um otimismo crescente no mercado de turismo internacional.

Com o aumento da oferta, os passageiros ganham mais opções de horários, preços competitivos e a conveniência de voos diretos saindo de diferentes regiões do país.

As novas rotas não apenas facilitam as férias, mas também fortalecem os laços comerciais e culturais do Brasil com o mundo.

Prepare as malas, pois o calendário de decolagens está repleto de novidades até o no. Esse número representa um crescimento expressivo de 13,4% em comparação ao desempenho de 2024, segundo dados da ANAC.

Esse aumento na demanda é o principal combustível para que as companhias aéreas invistam em novos trajetos. O mercado brasileiro consolidou sua posição como um dos mais vibrantes da América Latina, atraindo a atenção de grandes players mundiais.

A tendência é que essa fluidez continue em alta durante todo o primeiro semestre. Com mais pessoas viajando, a infraestrutura aeroportuária também passa por melhorias para comportar o fluxo intenso de turistas e viajantes de negócios.

Conexões diretas para o Caribe, África e Europa

A Latam lidera a expansão com cinco das oito novas rotas, incluindo destinos cobiçados como Punta Cana e Cidade do Cabo. Essas operações visam descentralizar as partidas, oferecendo opções estratégicas para quem busca sol ou aventura.

Outro destaque é o voo direto entre Curitiba e Lisboa operado pela TAP, que encurta a distância entre o Sul do Brasil e a Europa. Essa rota é uma vitória antiga dos paranaenses, que agora contam com uma ponte aérea rápida para o território português.

Para quem prefere os países vizinhos, a Azul e a Gol focam em Montevidéu, ligando o Uruguai a Belo Horizonte e Natal. Vale lembrar que, para esses destinos sul-americanos, o brasileiro precisa apresentar apenas o documento de identidade (RG) original.

Essas operações começam de forma gradual a partir de março, atingindo o pico de lançamentos em julho, coincidindo com as férias escolares. A diversidade de destinos garante que haja opções para todos os tipos de viajantes e orçamentos.

Confira o calendário das novas rotas internacionais

Abaixo, listamos os novos voos que entrarão em operação para que você possa planejar sua próxima jornada com antecedência. Cada rota possui especificidades de dias e horários, sendo recomendado verificar a disponibilidade diretamente com as companhias.

Belo Horizonte – Montevidéu (Azul): Início em março

Natal – Montevidéu (Gol): Início em março

Fortaleza – Miami (Latam): Início em abril

São Paulo/Guarulhos – Amsterdã (Latam): Início em abril

São Paulo/Guarulhos – Bruxelas (Latam): Início em junho

São Paulo/Guarulhos – Cidade do Cabo (Latam): Início em julho

Curitiba – Lisboa (TAP): Início em julho

São Paulo/Guarulhos – Punta Cana (Latam): Início em julho

Os voos para Montevidéu, por exemplo, serão operados às quartas e domingos pela Azul, enquanto a Gol terá decolagens aos sábados saindo de Natal. Já para Punta Cana, a Latam disponibilizará quatro frequências semanais para atender à alta demanda do Caribe.

A diversificação dessas rotas mostra um Brasil cada vez mais conectado e acessível. Seja para negócios ou lazer, o céu de 2026 promete ser um dos mais movimentados da história recente da aviação nacional.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!