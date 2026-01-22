Anvisa determina retirada de chocolate Laka das prateleiras de todo país

Erro de rotulagem em lote específico levou à retirada do produto por risco a consumidores com restrições alimentares

Pedro Ribeiro - 22 de janeiro de 2026

Quem costuma levar chocolate branco para casa precisa ficar atento. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a retirada imediata de um lote do chocolate Laka, da fabricante Mondelez, após identificar uma falha grave na rotulagem do produto comercializado em todo o Brasil.

A medida, publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (22), atinge exclusivamente o lote identificado pelo código CC28525493. De acordo com a Anvisa, o problema ocorreu durante o processo de fabricação: embalagens rotuladas como chocolate branco Laka continham, na verdade, a versão do produto com biscoito.

Essa troca compromete diretamente a segurança do consumidor. O rótulo do Laka tradicional não informa a presença de glúten, enquanto a versão com biscoito contém o ingrediente.

A ausência dessa informação obrigatória pode provocar reações adversas em pessoas com alergias ou intolerâncias alimentares, especialmente celíacos.

A decisão da Anvisa foi tomada após a própria fabricante comunicar o erro e iniciar um recolhimento voluntário do produto. Ainda assim, o órgão regulador formalizou a determinação para garantir que o item seja retirado das prateleiras e não chegue aos consumidores.

Em nota técnica, a Anvisa explicou que o conteúdo do produto não correspondia à descrição presente na embalagem.

A inconsistência na lista de ingredientes e a falta da advertência sobre glúten configuram descumprimento das normas de rotulagem vigentes, além de representar risco direto à saúde pública.

O recolhimento não afeta outros lotes ou versões do chocolate Laka, mas a orientação é que consumidores verifiquem atentamente o código do produto antes do consumo. Caso identifiquem o lote envolvido, a recomendação é não ingerir o chocolate e procurar os canais de atendimento da fabricante.

A Anvisa reforça que erros de rotulagem são tratados com rigor justamente por impactarem a segurança alimentar, principalmente de pessoas que dependem dessas informações para evitar reações graves.

