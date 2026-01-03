Não é o chocolate, nem o refrigerante: o alimento que mais faz engordar no dia a dia

Consumido quase sem perceber, item comum da rotina alimentar concentra calorias e favorece o ganho de peso

Gabriel Yuri Souto - 03 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Quando o assunto é engordar, muitos apontam imediatamente para doces e refrigerantes. No entanto, nutricionistas explicam que o maior vilão do ganho de peso diário costuma ser outro, presente com frequência nas refeições e consumido de forma quase automática.

O alimento em questão é o pão branco, especialmente quando ingerido todos os dias, em grandes quantidades e acompanhado de recheios calóricos.

Apesar de parecer inofensivo, ele possui alto índice glicêmico e baixa quantidade de fibras, o que favorece picos de açúcar no sangue e estimula o acúmulo de gordura.

Segundo especialistas, o pão branco é rapidamente digerido pelo organismo. Isso provoca sensação de fome pouco tempo depois da refeição, levando a novos lanches e ao consumo excessivo de calorias ao longo do dia.

Outro fator é a facilidade de exagero. Diferente de doces, que costumam ser consumidos com mais moderação, o pão aparece no café da manhã, no lanche da tarde e até no jantar. Somado a manteiga, margarina, queijos e embutidos, o valor calórico aumenta ainda mais.

Nutricionistas destacam que o problema não é o pão em si, mas a frequência, a quantidade e o tipo escolhido. Versões feitas com farinha refinada têm menos fibras e menor poder de saciedade, o que contribui para o ganho de peso silencioso.

Para quem busca controlar o peso, a orientação é substituir o pão branco por versões integrais, reduzir o tamanho das porções e prestar atenção aos acompanhamentos. Incluir proteínas e fibras na refeição ajuda a prolongar a saciedade e evitar exageros.

Especialistas também reforçam que nenhum alimento engorda sozinho. O aumento de peso é resultado de um conjunto de hábitos, mas alguns itens, por estarem presentes todos os dias, acabam tendo impacto maior do que sobremesas ocasionais.

Por isso, ao analisar a dieta, olhar para o que é consumido diariamente pode ser mais importante do que culpar apenas os doces e refrigerantes.

