Entenda como homem fingia trabalhar em empresa para aplicar “golpe da marmita” em Anápolis

Uma das vítimas alega ter sofrido prejuízo acima de R$ 700 sem que valores fossem quitados

Augusto Araújo - 22 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de prato de marmita. (Foto: Sebrae)

Um homem foi levado à delegacia na noite desta terça-feira (21), em Anápolis, suspeito de aplicar golpes contra proprietárias de restaurantes utilizando pedidos de marmitas feitos por aplicativo de mensagens.

Segundo o relato de testemunhas, o suspeito se apresentava como representante de uma empresa e afirmava ser responsável pela contratação de refeições para funcionários.

Para convencer as vítimas, ele utilizava dados reais da empresa, o que inicialmente transmitiu credibilidade à negociação.

Uma das empresárias relatou que recebeu pedidos recorrentes de marmitas e chegou a entregar refeições em dias diferentes, mas não recebeu o pagamento combinado.

Desconfiada, ela entrou em contato diretamente com a empresa mencionada pelo suspeito e foi informada de que a instituição não havia autorizado a contratação e que casos semelhantes já haviam sido registrados.

Durante as apurações, a empresária descobriu que outra dona de restaurante na cidade também havia sido vítima do mesmo golpe, praticado pelo mesmo homem e com a mesma abordagem.

A segunda vítima contou que forneceu diversas marmitas ao longo de vários dias, acumulando prejuízo acima de R$ 700, sem que o valor fosse quitado.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar a situação e localizou o suspeito, que foi encaminhado à delegacia para esclarecimentos.

Ainda conforme apurado, há registros de ocorrências semelhantes envolvendo o mesmo homem em outra cidade goiana.

O caso foi registrado em uma delegacia de Polícia Civil (PC), que dará continuidade às investigações para apurar a extensão dos fatos e eventuais outras vítimas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!