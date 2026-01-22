ICE apreende criança de 5 anos e a usa de isca para prender imigrantes, diz escola nos EUA

Agentes levaram pai e filho embora 20 minutos antes que o irmão mais velho de Liam, que está no ensino fundamental, chegasse em casa e percebesse

Folhapress - 22 de janeiro de 2026

Bandeira dos Estados Unidos. (Foto: Captura via Youtube/G1)

Agentes do ICE, o serviço de imigração dos Estados Unidos, apreenderam um menino de cinco anos durante uma batida de imigração em Minneapolis e usaram-no de isca para tentar entrar em uma casa e prender mais imigrantes, disse nesta quarta-feira (22) uma escola da cidade.

O caso aconteceu na terça (20), de acordo com o Departamento de Segurança Interna do governo Donald Trump.

Agentes fizeram uma operação para prender o imigrante equatoriano Adrian Conejo Arias, que, segundo as autoridades, estaria em situação irregular. O ICE diz que Arias tentou fugir, abandonando seu filho de cinco anos, chamado Liam Conejo Ramos, também nascido no Equador.

A superintendente do distrito escolar de Columbia Heights, onde Liam estuda, disse que a operação aconteceu quando Adrian chegava em casa após buscar Liam na pré-escola. Após prender o pai, os agentes teriam, então, pedido ao menino que batesse na porta da casa para saber se mais pessoas estavam ali.

“Eles usaram [Liam] como isca”, disse a superintendente Zena Stenvik em entrevista coletiva. “Por que apreender uma criança de cinco anos? Não é possível que alguém acredite que [o menino] é um criminoso violento”, continuou a administradora.

Um outro adulto que mora com Liam e não foi identificado teria, então, “implorado aos agentes” para que não levassem o menino e o deixassem na casa. Eles se recusaram e levaram pai e filho embora 20 minutos antes de que o irmão mais velho de Liam, que está no ensino fundamental, chegasse em casa e descobrisse que os dois foram detidos.

Em nota, o ICE disse que Adrian Conejo é um “imigrante ilegal solto dentro do país pelo governo Biden” e que pais detidos para deportações têm a opção de que seus filhos os acompanhem de volta ao país de origem –sem especificar se Adrian fez essa escolha. O ICE também não explicou por que não deixou Liam com o outro adulto que se apresentou durante a operação e implorou para ficar com a criança.

O serviço de imigração disse ainda que “pais podem tomar o controle de sua saída e receber um voo de graça de volta [ao seu país] e um pagamento de US$ 2.600 (R$ 13.700) se utilizarem o aplicativo CBP Home, por meio do qual têm a chance de voltar aos EUA do jeito certo”.

Advogados de imigração dizem que, uma vez deportado, é extremamente improvável que um imigrante tenha permissão para entrar nos Estados Unidos de novo.

O advogado da família de Liam diz que Adrian e o menino não estão em situação irregular e aguardam decisão em seu pedido de asilo, tendo entrado de maneira correta nos EUA. Os dois estão presos em um centro de detenção do ICE em San Antonio, no Texas, a cerca de 2.000 quilômetros de distância de Minneapolis.

A professora Ella Sullivan, que dá aula para Liam na pré-escola, disse na entrevista coletiva que o menino “é um aluno brilhante, muito amigável”. “Ele alegra todo mundo quando chega na escola”, afirmou. Segundo Stenvik, a superintendente, Liam é a quarta criança que estuda no distrito escolar apreendida em janeiro pelo ICE, que realiza uma operação de larga escala contra imigrantes em Minneapolis há semanas.

Agentes do ICE tem se deparado com protestos intensos de moradores de Minneapolis -especialmente depois que um agente matou a manifestante Renee Nicole Good a tiros. O governo Trump afirma que Renee tentou atropelar o agente, mas análises de imagens da cena mostram que ela estava se afastando do homem que a baleou.