Idosos com 60 anos ou mais ganham novo benefício para facilitar o dia a dia no trânsito em 2026

A partir dos 60 anos, uma mudança nos serviços de trânsito promete reduzir etapas e simplificar o acesso a direitos já garantidos

(Foto: Paulo de Tarso/Secom)

Ao chegar aos 60 anos, brasileiros passam a ter direito ao uso de vagas especiais e podem contar com uma facilidade que reduz a burocracia. Em 2026, a Credencial de Estacionamento Digital pode ser emitida gratuitamente e usada em todo o território nacional.

A novidade, porém, está na digitalização do documento, e não na criação de um benefício neste ano. A emissão digital foi regulamentada pela Resolução nº 1.012 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), publicada em 2024. Já o Estatuto da Pessoa Idosa assegura a reserva de 5% das vagas em estacionamentos públicos e privados.

Para obter a credencial pelos canais federais, o interessado precisa ter 60 anos ou mais, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e conta gov.br. O pedido pode ser feito pelo aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) ou pelo Portal de Serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

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Como funciona

No aplicativo, o usuário deve acessar a área “Condutor”, tocar em “Credencial de Estacionamento” e selecionar “Credencial de idoso”. Depois da emissão, o documento pode ser vinculado à placa do veículo usado naquele momento.

Essa vinculação pode ser alterada sempre que necessário. Dessa forma, o idoso também consegue usar a vaga quando estiver como passageiro em outro automóvel, desde que a placa seja atualizada antes do estacionamento.

Com a credencial vinculada digitalmente, não é obrigatório colocar uma versão impressa no painel. A fiscalização consulta a placa no sistema da Senatran. Para idosos, o documento digital tem validade vitalícia.

Emissão não é automática

Apesar de o sistema consultar os dados do cidadão, a credencial não surge automaticamente quando ele completa 60 anos. É necessário entrar em um dos canais oficiais e solicitar a emissão.

Em Goiás, também há atendimento presencial, conforme a organização do trânsito de cada município. Nas cidades não municipalizadas, o Detran-GO informa que o cartão pode ser emitido gratuitamente em unidades do Vapt Vupt ou Ciretran.

O documento é obrigatório para utilizar as vagas reservadas. Estacionar nesses locais sem a credencial é infração gravíssima, sujeita a multa, sete pontos na CNH e remoção do veículo.

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