Ideal para o trabalho: exercício rápido de 3 minutos ajuda a “destravar” o corpo após horas sentado

Uma pausa curta com movimentos simples pode reduzir desconfortos físicos comuns da rotina sedentária e melhorar a sensação corporal ao longo do expediente

Layne Brito - 22 de janeiro de 2026

(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Passar grande parte do dia sentado se tornou parte da rotina de quem trabalha em escritório ou em frente ao computador.

O problema é que essa postura prolongada costuma provocar rigidez muscular, dores nas costas, no pescoço e até sensação de cansaço generalizado.

Para minimizar esses efeitos, especialistas em saúde e movimento têm reforçado a importância de pausas ativas curtas, mesmo que durem apenas alguns minutos.

Entre as estratégias mais acessíveis está um exercício rápido de aproximadamente três minutos, que pode ser feito no próprio ambiente de trabalho, sem equipamentos ou troca de roupa.

A proposta não é treinar intensamente, mas interromper o tempo prolongado de imobilidade e estimular o corpo a se mover.

Os movimentos sugeridos para essa pausa ativa têm funções específicas no corpo:

Agachamentos leves: ativam pernas e glúteos, que ficam inativos por longos períodos sentado. Esse movimento ajuda a estimular a circulação e a “acordar” grandes grupos musculares, reduzindo a sensação de peso nas pernas.

Elevação dos braços: melhora a mobilidade dos ombros e da parte superior das costas, regiões que costumam ficar tensionadas pela postura de trabalho, especialmente em frente ao computador.

Rotações de ombros: auxiliam no relaxamento da musculatura do pescoço e da região cervical, ajudando a aliviar tensão acumulada e prevenindo dores nessa área.

Alongamento da coluna: contribui para aliviar a compressão causada pelo tempo sentado, melhora a postura e devolve mobilidade à região lombar e dorsal.

Mobilização do pescoço: movimentos lentos ajudam a reduzir rigidez, melhoram a circulação local e diminuem a sensação de “travamento” após horas olhando para a tela.

Ao envolver grandes grupos musculares e articulações importantes, esses movimentos favorecem a circulação sanguínea e ajudam o corpo a sair do estado de imobilidade. Mesmo em poucos minutos, o estímulo já é suficiente para gerar sensação de alívio e bem-estar.

Além do benefício físico imediato, pausas ativas também têm impacto mental. Interromper o tempo excessivo sentado ajuda a reduzir a fadiga, melhora a concentração e contribui para manter a disposição ao longo do expediente.

Especialistas ressaltam que esse tipo de exercício não substitui atividades físicas regulares, mas funciona como um complemento importante para quem passa muitas horas sentado.

A recomendação é repetir a pausa ativa ao longo do dia, sempre respeitando os limites do corpo.

Simples, rápido e acessível, o exercício de três minutos se apresenta como uma alternativa prática para cuidar do corpo no trabalho e minimizar os efeitos do sedentarismo diário.

