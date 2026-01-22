MPGO abre vagas para psicólogos, assistentes sociais e pedagogos em Anápolis e mais 4 municípios

Inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma on-line, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pelo órgão

Pedro Ribeiro - 22 de janeiro de 2026

Sede do MPGO, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) abriu chamamento público para credenciamento de bacharéis em Psicologia, Serviço Social e Pedagogia interessados em atuar no apoio a vistorias técnicas em entidades de acolhimento.

A remuneração prevista é de R$ 1.537,32 por relatório técnico entregue.

O credenciamento não gera vínculo empregatício com a instituição, e as convocações ocorrerão conforme a necessidade do serviço, respeitando a ordem cronológica das inscrições.

A iniciativa contempla os municípios de Anápolis, Ceres, Goianésia, Itapaci e Jaraguá.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma on-line, por meio de formulário eletrônico disponibilizado pelo órgão. O formulário está disponível aqui.

Para participar, é necessário possuir diploma de bacharel na área pretendida e registro ativo no respectivo conselho profissional.

As inscrições permanecem abertas de forma contínua durante os 24 meses de vigência do edital.

O trabalho consiste na realização de visitas técnicas presenciais e na elaboração de relatório técnico, seguindo as diretrizes institucionais do MPGO.

Após o recebimento da Ordem de Serviço, o prazo para entrega do relatório é de até 20 dias corridos.

Para conferir o edital completo clique aqui.

