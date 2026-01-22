Reajuste do INSS em 2026 surpreende aposentados com valor maior

Novo piso nacional entrou em vigor em janeiro e garante ganho real para milhões de beneficiários que dependem do salário mínimo

Isabella Valverde - 22 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de cédulas de dinheiro. (Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

O início de 2026 trouxe uma notícia melhor do que o esperado para milhões de aposentados brasileiros. O reajuste confirmado pelo Governo Federal elevou o piso do INSS para R$ 1.621, valor que passou a valer já no dia 1º de janeiro e garantiu ganho real acima da inflação para quem recebe o salário mínimo.

Mesmo com previsões iniciais mais cautelosas, o resultado final surpreendeu positivamente, especialmente o público acima dos 60 anos.

O aumento aplicado foi de 6,79%, índice superior às projeções inflacionárias recentes e que reforça a política de valorização do salário mínimo.

Na prática, isso significa mais poder de compra para aposentados e pensionistas que utilizam o benefício como principal fonte de renda, em um cenário no qual despesas com alimentação, saúde e medicamentos seguem pressionando o orçamento da terceira idade.

Além do impacto direto no bolso do segurado, o reajuste também movimenta a economia. A estimativa é de que a medida injete cerca de R$ 30,7 bilhões ao longo de 2026, fortalecendo o consumo e gerando reflexos em diversos setores.

Cada real acrescido ao salário mínimo representa um custo expressivo para o sistema previdenciário, mas também amplia a circulação de dinheiro nos municípios brasileiros.

O novo valor beneficia diretamente cerca de 21,9 milhões de pessoas, o que corresponde a mais de 60% dos beneficiários do INSS. A prioridade no pagamento segue para quem recebe até um salário mínimo, garantindo que a base da Previdência tenha acesso imediato ao reajuste integral.

O calendário de pagamentos já foi definido pelo INSS. Os depósitos começam a ser feitos a partir de 26 de janeiro e seguem até o dia 6 de fevereiro, conforme o número final do cartão do benefício, antes do dígito verificador.

A orientação é que os segurados fiquem atentos às datas corretas para evitar deslocamentos desnecessários e reduzir riscos, especialmente para idosos.

Para quem recebe acima do salário mínimo, a correção segue outra regra. Nesse caso, o reajuste acompanha a variação do INPC, que fechou 2025 em 3,9%. Com isso, o teto dos benefícios foi ajustado para R$ 8.475,55.

Essa diferença de índices entre o piso e os valores maiores gera o chamado “achatamento” das faixas salariais, um efeito já conhecido dentro do sistema previdenciário.

Os aposentados que desejarem conferir o valor exato do benefício em 2026 podem fazer a consulta de forma simples e segura. O extrato atualizado está disponível no site e no aplicativo Meu INSS, mediante login com a conta Gov.br. Também é possível obter as informações pela Central 135, por telefone, informando o CPF e confirmando os dados pessoais.

Já quem começou a receber o benefício ao longo de 2025 deve ficar atento: o reajuste, nesses casos, é proporcional ao período de concessão, não alcançando o índice cheio aplicado a quem já estava no sistema desde o início do ano anterior.

Com o novo valor em vigor, o reajuste de 2026 reforça a importância do salário mínimo como instrumento de proteção social e mostra impacto direto na qualidade de vida de milhões de brasileiros que dependem da Previdência para viver com mais segurança financeira.

