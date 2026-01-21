INSS anuncia devolução de valores a quem contratou empréstimo consignado com o Banco Master

Após identificar falhas em milhares de contratos, órgão bloqueou repasses ao banco e garante ressarcimento a aposentados e pensionistas afetados

Pedro Ribeiro - 21 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Milhares de aposentados e pensionistas podem ter uma surpresa positiva nos próximos meses. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou que vai devolver valores descontados de benefícios previdenciários referentes a empréstimos consignados firmados com o Banco Master, instituição que está em processo de liquidação.

A medida foi tomada após a identificação de irregularidades em uma grande quantidade de contratos.

Segundo o INSS, cerca de 254 mil operações de crédito apresentaram problemas na comprovação de validade. Juntas, elas somam mais de R$ 2 bilhões.

Diante do cenário, o órgão suspendeu os repasses mensais que seriam feitos ao banco por meio dos descontos diretos nos benefícios, impedindo que novos valores continuem sendo retidos.

A decisão ocorreu depois que o Banco Master não conseguiu demonstrar a autenticidade dos contratos.

De acordo com o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, a documentação apresentada pela instituição financeira continha falhas relevantes. “Os documentos encaminhados tinham dados insuficientes para comprovar a assinatura e a validade dos contratos”, afirmou.

Com o aumento das reclamações e a falta de comprovação adequada, o INSS determinou a proibição de novas operações de crédito consignado por parte do Banco Master.

A restrição está em vigor desde setembro de 2025 e foi reforçada com a decisão de não renovar o Acordo de Cooperação Técnica que autorizava o banco a atuar junto aos beneficiários do instituto.

A situação ganhou um novo capítulo em novembro, quando a liquidação do Banco Master foi oficialmente confirmada. Desde então, o INSS passou a tratar o assunto diretamente com o liquidante da instituição.

Uma reunião está prevista para discutir, contrato por contrato, a existência ou não de comprovação legal das operações realizadas.

Caso a instituição não consiga validar os empréstimos, o INSS afirma que os descontos serão cancelados e os valores retidos devolvidos aos beneficiários. “Não comprovando a assinatura e a veracidade daquele contrato, o INSS vai cancelar o crédito consignado e o valor que foi retido volta ao bolso dos nossos aposentados”, garantiu Gilberto Waller Júnior.

A orientação é que aposentados e pensionistas fiquem atentos aos extratos de pagamento e acompanhem os comunicados oficiais do INSS. O órgão reforça que o processo de revisão está em andamento e que a prioridade é proteger os beneficiários de cobranças indevidas.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!