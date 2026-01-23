Não quer mais pagar streaming? Conheça 8 opções grátis

Cansado dos aumentos nas mensalidades? Conheça plataformas que oferecem filmes, séries e canais ao vivo de graça e de forma totalmente legal

Gustavo de Souza - 23 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Jakub Zerdzicki/Pexels)

O famoso jargão “assista onde e quando quiser” nunca foi tão popular, mas o peso no bolso também nunca foi tão sentido. Com os reajustes periódicos das gigantes do mercado, manter várias assinaturas de streaming em 2026 tornou-se um desafio para o orçamento doméstico.

Muitos usuários acabam perdendo mais tempo navegando pelos catálogos do que efetivamente dando o play. Essa fadiga abriu espaço para alternativas que oferecem conteúdo de alta qualidade sem exigir um único centavo do espectador.

Abaixo, selecionamos as melhores opções para quem deseja maratonar sem comprometer o salário. São plataformas que variam entre produções nacionais premiadas, clássicos do cinema e os famosos canais com anúncios.

Plataformas de apoio cultural e governamental

A grande novidade deste ano é o Tela Brasil, o serviço de streaming gratuito promovido pelo Governo Federal. Com previsão de estreia para este primeiro trimestre de 2026, a plataforma promete um acervo de 550 obras nacionais vinculadas à conta gov.br.

Outra joia do audiovisual brasileiro é o Itaú Cultural Play, que foca em obras independentes e premiadas internacionalmente. O acesso é simples e libera títulos aclamados como “O Menino e o Mundo” e “Saneamento Básico: O Filme”.

O Sesc Digital e o SPCine Play expandem as fronteiras do cinema convencional para o campo das artes integradas. Enquanto o Sesc oferece shows e cursos, o SPCine foca na riqueza das produções paulistanas de forma totalmente gratuita.

Estas opções são ideais para quem busca uma curadoria refinada e quer fugir do óbvio das produções comerciais. Elas provam que o conteúdo gratuito pode ter um valor artístico imenso e acessível para todos os brasileiros.

Blockbusters e TV ao vivo sem custo no cartão

Para quem não abre mão de grandes sucessos de Hollywood, o Mercado Play é uma das melhores surpresas dentro do ecossistema do Mercado Livre. É possível assistir a blockbusters como “O Show de Truman” e “Amor e Outras Drogas” sem pagar mensalidade.

As plataformas Pluto TV e Runtime operam no modelo que mistura conteúdo sob demanda com canais de transmissão ao vivo. Elas são mantidas por anúncios curtos, o que permite assistir a filmes de ação e comédia sem sequer precisar de cadastro.

O veterano Plex continua sendo uma opção sólida, oferecendo uma vasta biblioteca gratuita e canais de TV em tempo real. Ele organiza o conteúdo de forma intuitiva e é perfeito para quem gosta de clássicos do terror e documentários variados.

É importante frisar que todas essas opções são 100% legais e seguras. Elas utilizam publicidade ou fomento cultural para oferecer o conteúdo de graça, protegendo seu dispositivo contra pirataria.

