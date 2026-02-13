Contagem regressiva: uma das séries mais assistida da Netflix retorna em 6 dias

Nova temporada promete conspiração internacional, ação intensa e retorno do agente que conquistou milhões de fãs

Gabriel Yuri Souto - 13 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Netflix)

A nova temporada de Agente Noturno estreia em 19 de fevereiro na Netflix e já entrou em contagem regressiva entre os fãs de espionagem e suspense.

A série, que foi um fenômeno de audiência, retorna com uma trama ainda mais intensa e cheia de reviravoltas.

Criada por Shawn Ryan e baseada no romance de Matthew Quirk, a produção acompanha o agente Peter Sutherland em missões que envolvem ameaças terroristas, conspirações políticas e operações de alto risco.

Desde a estreia, o sucesso consolidou a série entre as mais assistidas do streaming.

O que esperar da nova temporada de Agente Noturno

Os teasers indicam que a nova temporada de Agente Noturno manterá o ritmo acelerado que marcou os episódios anteriores.

Desta vez, o protagonista se envolve em uma conspiração internacional após um ataque terrorista a um avião de passageiros.

Além disso, as prévias mostram cenas de ação em locais movimentados, incluindo um estádio lotado. Assim, a tensão cresce gradualmente e amplia o suspense da narrativa.

Ao mesmo tempo, Peter não estará sozinho. Ele contará com a ajuda de um jornalista para investigar o caso. Dessa forma, a trama ganha mais profundidade e complexidade.

Sucesso global da série na Netflix

Desde o lançamento, a produção registrou números expressivos de audiência. A primeira temporada ultrapassou 98 milhões de visualizações em apenas 91 dias.

Por isso, a série se tornou uma das mais assistidas da plataforma. Consequentemente, a renovação rápida reforçou a força da nova temporada de Agente Noturno entre os lançamentos mais aguardados.

Além do alcance global, o ritmo dinâmico e o suspense constante ajudaram a fidelizar o público.

Elenco e episódios da nova temporada

A nova temporada de Agente Noturno terá 10 episódios, mantendo o mesmo formato das anteriores. O ator Gabriel Basso retorna ao papel principal, garantindo continuidade à história.

Além dele, Louis Herthum, Amanda Warren, Fola Evans-Akingbola, Ward Horton e Albert Jones também integram o elenco fixo. Portanto, a expectativa é de uma fase ainda mais intensa, com novas conspirações e desafios estratégicos.

