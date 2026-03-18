Onde comprar o icônico Nokia 1100 em 2026 e qual é o seu preço atual?

Clássico dos anos 2000, Nokia 1100 ainda pode ser encontrado em 2026 por preços variados e segue atraindo colecionadores

Gustavo de Souza - 18 de março de 2026

(Imagem: Captura de Tela/YouTube – Nokia Phones Collection)

Mais de 20 anos após o lançamento, o Nokia 1100 voltou a ganhar espaço em 2026. O interesse crescente por tecnologia retrô impulsiona a busca pelo aparelho, que hoje circula principalmente no mercado de usados, com preços variáveis conforme conservação e raridade.

Com mais de 250 milhões de unidades vendidas, segundo dados compilados pela Visual Capitalist, o modelo segue como o celular mais vendido da história.

Onde comprar e média de preços

Em 2026, os principais canais de revenda são plataformas globais e marketplaces populares. Entre os destaques estão o eBay e a Amazon, que concentram grande parte das ofertas internacionais.

No Brasil, sites como Mercado Livre e Shopee também lideram a revenda.

Os preços variam conforme o estado do aparelho:

No eBay, unidades usadas custam entre US$ 22 e US$ 30 (cerca de R$ 120 a R$ 165)

Na Amazon, valores podem chegar a US$ 119 (aproximadamente R$ 650)

No Mercado Livre, a faixa vai de R$ 298 a R$ 450

Na Shopee, há anúncios a partir de R$ 85, geralmente em condições mais simples

Produzido pela Nokia, o aparelho foi pensado para mercados emergentes. Com estrutura resistente, bateria de longa duração e funções essenciais, conquistou espaço pela confiabilidade.

Na mesma década, modelos como o Nokia 3310 também marcaram época. A virada veio em 2007, com o lançamento do iPhone, que redefiniu o mercado com o estilo dos smartphones, com menos botões analógicos e mais espaço para a tela.

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