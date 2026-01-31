Técnica militar para dormir rápido: muitas pessoas estão se livrando da insônia assim

Método criado para soldados promete induzir o sono em até dois minutos por meio de relaxamento corporal e mental

Gabriel Yuri Souto - 31 de janeiro de 2026

(Foto: Freepik)

Ter dificuldade para dormir é um problema comum e afeta diretamente a qualidade de vida. Seja por estresse, ansiedade ou excesso de estímulos, muitas pessoas passam longos minutos, ou até horas, rolando na cama antes de pegar no sono.

Diante desse cenário, técnicas alternativas ganharam espaço. Entre elas, uma das mais comentadas recentemente é a chamada técnica militar, criada para ajudar soldados a dormirem rapidamente mesmo em ambientes hostis.

O que é a técnica militar para dormir

A técnica militar surgiu com o objetivo de permitir que soldados descansassem em situações extremas, como zonas de guerra. O método foi citado pela primeira vez no livro Relax and Win: Championship Performance, publicado em 1981 por Lloyd Bud Winter.

Segundo o psiquiatra e médico do sono Marcio Zanini, membro da Associação Brasileira do Sono, o método se baseia no relaxamento progressivo do corpo e na visualização de cenários tranquilos. Dessa forma, o organismo recebe sinais claros de que é hora de desacelerar.

Como a técnica funciona na prática

A técnica militar pode ser aplicada por praticamente qualquer pessoa que deseje reduzir o tempo para adormecer. Além disso, estudantes, trabalhadores com rotina intensa e atletas também costumam recorrer ao método.

Veja o passo a passo:

Primeiro, relaxe os músculos do rosto, incluindo testa, olhos, bochechas, mandíbula e língua

Em seguida, solte os ombros e relaxe os braços, descendo lentamente até os dedos

Depois disso, concentre-se em uma respiração lenta e profunda

Logo após, relaxe as pernas, começando pelos quadris e indo até os pés

Por fim, limpe a mente por cerca de 10 segundos, imaginando uma cena calma ou repetindo mentalmente frases simples

Assim, o corpo entra gradualmente em um estado de relaxamento profundo, favorecendo o início do sono.

A técnica realmente funciona?

De acordo com Zanini, o relaxamento muscular progressivo e a mentalização de cenários tranquilos podem, de fato, facilitar o início do sono. No entanto, ele ressalta que ainda existem poucos estudos científicos robustos que comprovem a eficácia da técnica a longo prazo.

Por isso, a recomendação é testar o método por algumas semanas. Ainda assim, fatores como ansiedade intensa, preocupações constantes, insônia crônica e ambiente inadequado podem reduzir os efeitos da técnica.

Quando buscar ajuda médica

Embora a técnica militar ajude muitas pessoas, ela não funciona como solução universal. Segundo o especialista, pessoas com transtornos do sono ou condições médicas devem procurar orientação profissional antes de depender exclusivamente do método.

Além disso, manter hábitos saudáveis, como reduzir o uso de telas à noite e respeitar horários regulares de sono, potencializa os resultados.

