Cimehgo faz alerta para tempestades em 152 municípios de Goiás; veja previsão completa

Cenário meteorológico atual é marcado pela junção de altas temperaturas com a elevada umidade do ar, o que cria as condições ideais para chuvas intensas em curto período

Isabella Valverde - 24 de janeiro de 2026

A previsão aponta risco de tempestades para algumas cidades. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Embora a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) tenha perdido intensidade, Goiás permanece em sinal de alerta. De acordo com o mais recente boletim emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), 152 municípios goianos estão sob risco potencial para a ocorrência de tempestades isoladas neste domingo (25).

O cenário meteorológico atual é marcado pela junção de altas temperaturas com a elevada umidade do ar, o que cria as condições ideais para chuvas intensas em curto período.

O alerta do Cimehgo prevê precipitações que podem variar entre 20 e 30 mm por hora, ou até 50 mm em um único dia, com rajadas de ventos que podem ultrapassar os 50 km/h e incidência de raios.

Em Goiânia, a previsão aponta para um dia de sol com variação de nebulosidade. No entanto, os moradores da capital devem se preparar para pancadas de chuvas isoladas ao longo do dia.

Os termômetros na cidade devem registrar mínima de 19°C e máxima de 30°C, com a umidade relativa do ar oscilando entre 50% e 95%.

Além da capital, outras cidades importantes também devem registrar chuvas significativas. Anápolis tem previsão de máxima de 26°C com pancadas isoladas, enquanto cidades como Goianésia, Ceres e Cristalina podem registrar acumulados de até 15 mm.

Confira quais cidades estão sob risco de tempestades:

– Abadia de Goiás;

– Abadiânia;

– Adelândia;

– Água Limpa;

– Alexânia;

– Aloândia;

– Americano do Brasil;

– Amorinópolis;

– Anápolis;

– Anhanguera;

– Anicuns;

– Aparecida de Goiânia;

– Aporé;

– Araçu;

– Aragarças;

– Aragoiânia;

– Araguapaz;

– Arenópolis;

– Aruanã;

– Aurilândia;

– Avelinópolis;

– Baliza;

– Bom Jardim de Goiás;

– Bom Jesus de Goiás;

– Bonfinópolis;

– Brazabrantes;

– Britânia;

– Buriti Alegre;

– Buriti de Goiás;

– Cachoeira de Goiás;

– Cachoeira Dourada;

– Caiapônia;

– Caldas Novas;

– Caldazinha;

– Campestre de Goiás;

– Campos Verdes;

– Carmo do Rio Verde;

– Castelândia;

– Caturaí;

– Ceres;

– Cezarina;

– Chapadão do Céu;

– Córrego do Ouro;

– Corumbá de Goiás;

– Crixás;

– Cromínia;

– Cumari;

– Damolândia;

– Diorama;

– Doverlândia;

– Edealina;

– Edéia;

– Faina;

– Fazenda Nova;

– Firminópolis;

– Gameleira de Goiás;

– Goiandira;

– Goianira;

– Goiás;

– Goiatuba;

– Gouvelândia;

– Guapó;

– Guaraíta;

– Guarinos;

– Heitoraí;

– Hidrolândia;

– Inaciolândia;

– Indiara;

– Inhumas;

– Ipiranga de Goiás;

– Iporá;

– Israelândia;

– Itaberaí;

– Itaguari;

– Itaguaru;

– Itapaci;

– Itapirapuã;

– Itapuranga;

– Itauçu;

– Itumbiara;

– Ivolândia;

– Jandaia;

– Jaraguá;

– Jataí;

– Jaupaci;

– Jesúpolis;

– Joviânia;

– Jussara;

– Mairipotaba;

– Marzagão;

– Matrinchã;

– Maurilândia;

– Mineiros;

– Moiporá;

– Montes Claros de Goiás;

– Montividiu;

– Morrinhos;

– Morro Agudo de Goiás;

– Mossâmedes;

– Mozarlândia;

– Nazário;

– Nerópolis;

– Nova América;

– Nova Glória;

– Nova Veneza;

– Novo Brasil;

– Ouro Verde de Goiás;

– Ouvidor;

– Palestina de Goiás;

– Palmeiras de Goiás;

– Palminópolis;

– Panamá;

– Paranaiguara;

– Perolândia;

– Petrolina de Goiás;

– Pilar de Goiás;

– Piracanjuba;

– Piranhas;

– Pontalina;

– Porteirão;

– Portelândia;

– Professor Jamil;

– Quirinópolis;

– Rialma;

– Rianápolis;

– Rubiataba;

– Sanclerlândia;

– Santa Bárbara de Goiás;

– Santa Fé de Goiás;

– Santa Isabel;

– Santa Rita do Araguaia;

– Santa Rosa de Goiás;

– Santa Terezinha de Goiás;

– Santo Antônio de Goiás;

– Santo Antônio do Descoberto;

– São Francisco de Goiás;

– São Luís de Montes Belos;

– São Patrício;

– São Simão;

– Senador Canedo;

– Serranópolis;

– Taquaral de Goiás;

– Três Ranchos;

– Trindade;

– Turvânia;

– Turvelândia;

– Uirapuru;

– Uruana;

– Varjão;

– Vicentinópolis;

– Goiânia;

– São Luiz do Norte.

