Depois dos 50, esse hábito no café da manhã com ovo cozido pode mudar seu dia

Nutricionistas e estudos destacam que incluir ovo cozido no café da manhã traz benefícios importantes para quem está na melhor idade

Gabriel Yuri Souto - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Com o passar dos anos, mudanças no metabolismo, na composição corporal e na resposta à fome tornam a escolha dos alimentos ainda mais importante. Portanto, investir em opções nutritivas logo ao acordar ajuda a manter a energia e o bem-estar ao longo do dia. Nesse sentido, consumir ovo cozido no café da manhã pode ser um hábito simples, porém poderoso para quem tem mais de 50 anos.

O ovo cozido é uma fonte acessível de nutrientes essenciais. Ele combina proteínas de alta qualidade com vitaminas e minerais que atuam em funções vitais do organismo. Além disso, estudos recentes e evidências científicas sugerem que a ingestão regular de ovos pode beneficiar especialmente adultos mais velhos, desde o controle do apetite até a saúde cognitiva.

Proteína, saciedade e controle de apetite

Logo no início do dia, a presença de proteína ajuda a promover sensação de saciedade mais duradoura. Isso significa que, ao incluir ovo cozido no café da manhã, é possível sentir menos fome nas horas seguintes e evitar escolhas alimentares pouco saudáveis. Além disso, por fornecer proteína de alta biodisponibilidade, o ovo apoia a manutenção da massa muscular, que tende a diminuir com a idade.

Esse efeito de saciedade também pode colaborar com o controle de peso corporal. Em comparação com refeições ricas em carboidratos refinados, uma refeição com ovos reduz a sensação de fome e pode melhorar o equilíbrio de glicose no sangue ao longo do dia.

Nutrientes que vão além da proteína

Ovos são fontes ricas de vários micronutrientes importantes. Eles trazem vitaminas A, D, E, K e do complexo B, além de minerais como ferro e selênio. Esses nutrientes colaboram com funções como saúde dos olhos, integridade da pele e funcionamento do sistema imunológico.

Além disso, componentes como luteína e zeaxantina atuam como antioxidantes e protegem a saúde ocular, o que é especialmente relevante para quem já passou dos 50 anos.

Impacto na saúde do cérebro e envelhecimento

Pesquisas também apontam que o consumo regular de ovos está ligado a um possível apoio à saúde cognitiva ao longo do tempo. O nutriente colina, encontrado em boa quantidade no ovo, é essencial para a produção de neurotransmissores e pode contribuir para a manutenção da memória e das funções cerebrais com o avanço da idade.

Estudos observacionais recentes sugerem que pessoas que incluem ovos na dieta semanal apresentam menor risco de declínio cognitivo e algumas doenças relacionadas ao envelhecimento cerebral. Contudo, os pesquisadores ressaltam que o hábito deve estar inserido em um padrão geral de alimentação saudável, ao lado de exercícios e outros cuidados.

Como incluir ovo cozido no café da manhã

Incorporar ovos cozidos ao café da manhã é simples e versátil. Eles podem ser consumidos sozinhos, acompanhados de vegetais, como espinafre e tomate, ou combinados com grãos integrais e frutas para uma refeição completa.

Além disso, ovos cozidos são práticos: basta ferver por cerca de 6 a 12 minutos, descascar e servir. Essa preparação preserva a maior parte dos nutrientes sem adicionar gorduras extras.

Contudo, nutrição equilibrada exige variedade, e mesmo benefícios associados ao ovo podem variar conforme o contexto da dieta e as necessidades individuais. Por isso, conversar com um profissional de saúde ou nutricionista pode ajudar a adaptar esse hábito às suas metas de saúde.