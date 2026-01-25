Jovem morre após ser baleado em espaço de festas na Grande Goiânia

Vítima chegou a ser levada a uma UPA pela namorada, mas não resistiu aos ferimentos

Espaço de eventos foi encontrado vazio após disparo de arma de fogo. (Foto: Reprodução)

Um jovem de 22 anos, identificado como Carlos Henrique Juvenal Ferreira de Souza, morreu após ser baleado durante um evento realizado em um espaço de festas na cidade de Hidrolândia, na Região Metropolitana de Goiânia.

O caso ocorreu na madrugada deste domingo (25). Conforme informações apuradas, disparos de arma de fogo foram registrados por volta das 4h40 em um estabelecimento localizado na Rua Duque de Caxias, na região central do município.

Durante a confusão, Carlos Henrique acabou sendo atingido pelos tiros. Ele foi socorrido pela namorada e levado às pressas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Apesar do atendimento médico, o jovem não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado após dar entrada no hospital.

Equipes da Polícia Militar (PM) foram acionadas e estiveram no local onde o evento ocorreu.

Ao chegarem, os policiais encontraram o espaço fechado com cadeado, sem a presença de participantes, testemunhas ou responsáveis pelo estabelecimento.

Até o momento, o autor dos disparos não foi identificado. O caso será investigado pelas autoridades, que buscam esclarecer as circunstâncias e a motivação do crime.

 

 

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

