Motociclista morre após colisão com ônibus na BR-414, em Anápolis

Vítima sofreu ferimentos graves e faleceu ainda no local

Gabriella Pinheiro Gabriella Pinheiro -
Motociclista morre após colisão com ônibus na BR-414, em Anápolis
Grave acidente deixa motociclista morto na BR-414. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, identificado como Lucimar Pereira Machado, de 48 anos, morreu em decorrência de um grave acidente ocorrido na noite deste domingo (25), na BR-414, nas proximidades da entrada do Recanto do Lago, em Anápolis.

Conforme apurado, o acidente aconteceu quando a motocicleta colidiu contra um ônibus da empresa Mob. Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro médico.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil (PC) e da Ecovias do Araguaia foram acionadas e estiveram no local para atender a ocorrência.

Leia também

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela PC.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Gabriella Pinheiro

Gabriella Pinheiro

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, está sempre atenta aos temas que impactam o dia a dia da população. Começou como estagiária no Portal 6 e, com dedicação e olhar apurado, chegou à editoria. Tem interesse especial na prestação de serviços, mas não dispensa uma boa reportagem ou uma história bem contada.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.