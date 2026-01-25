Motociclista morre após colisão com ônibus na BR-414, em Anápolis

Vítima sofreu ferimentos graves e faleceu ainda no local

Gabriella Pinheiro - 25 de janeiro de 2026

Grave acidente deixa motociclista morto na BR-414. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, identificado como Lucimar Pereira Machado, de 48 anos, morreu em decorrência de um grave acidente ocorrido na noite deste domingo (25), na BR-414, nas proximidades da entrada do Recanto do Lago, em Anápolis.

Conforme apurado, o acidente aconteceu quando a motocicleta colidiu contra um ônibus da empresa Mob. Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro médico.

Equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Polícia Civil (PC) e da Ecovias do Araguaia foram acionadas e estiveram no local para atender a ocorrência.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela PC.

