Não é por decoração: o que significa colocar planta em cima da geladeira, segundo o feng shui

No feng shui, o topo da geladeira se liga a nutrição e prosperidade; uma planta saudável ajuda a harmonizar a energia da cozinha

Layne Brito - 25 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Tem gente que usa o topo da geladeira como depósito de potes e embalagens. No feng shui, porém, esse espaço é visto como um ponto simbólico importante da casa, associado a nutrição, sustento e estabilidade.

A geladeira representa a capacidade de manter alimentos — aquilo que sustenta a rotina do lar. Já as plantas simbolizam crescimento, renovação e vitalidade, e a combinação dos dois pode reforçar uma sensação de abundância contínua.

Ou seja: quando você coloca uma planta ali, não é só estética. A ideia é “dar vida” a uma área que tende a ficar fria, parada e esquecida.

Por que a planta em cima da geladeira vira um “equilíbrio” na cozinha

No feng shui, a cozinha é o coração da casa, onde a energia se transforma em alimento e cuidado. Nesse ambiente, o fogão costuma ser ligado ao elemento fogo, enquanto geladeira e pia entram no elemento água.

Quando fogo e água ficam muito próximos ou em oposição, a leitura simbólica é de desequilíbrio no fluxo de energia do espaço. É aí que a planta, associada ao elemento madeira, ganha protagonismo como mediadora natural entre essas forças.

Por isso, posicionar uma planta sobre a geladeira pode funcionar como uma “ponte energética” em cozinhas pequenas, onde geladeira e fogão ficam lado a lado. Além disso, a planta suaviza a sensação de frieza do eletrodoméstico e traz movimento ao ambiente.

Qual planta escolher e quais erros evitam o efeito contrário

Nem toda espécie é indicada. Uma das mais citadas é a jiboia (pothos), por ser resistente e se adaptar bem a ambientes internos e luz indireta, condições comuns acima da geladeira.

O cuidado com a aparência importa: folhas secas, murchas ou amareladas simbolizam desgaste e bloqueio energético. O topo também deve ficar limpo e sem acúmulo de itens ao redor, porque a bagunça pesa o ambiente e atrapalha o fluxo.

Outro ponto é a escolha do vaso: versões de cerâmica, barro ou vidro aparecem como opções mais alinhadas à ideia de estabilidade, enquanto o plástico pode ser visto como um bloqueador simbólico em algumas interpretações.

Onde posicionar e como manter a energia leve no dia a dia

A recomendação é que a planta fique centralizada ou levemente deslocada, sem ficar espremida em cantos ou encostada na parede. Antes de colocar, vale limpar bem o topo e evitar transformar o local em prateleira de “coisas sem casa”.

Também ajuda pensar na cozinha como um espaço funcional: se a planta ocupar área útil, ela precisa ter propósito e não virar obstáculo visual. Em princípios aplicados ao feng shui na cozinha, itens que só entulham tendem a criar sensação de bloqueio e desordem.

No fim, o significado é simples: planta em cima da geladeira é um gesto de intenção. Cuidar dela e manter o local limpo é parte do “ritual” que sustenta a simbologia de prosperidade e bem-estar.