Previsão do tempo para sábado é de chuvas e tempestades em mais de 40 municípios de Goiás

Cimehgo reforça que as pancadas podem ocorrer com intensidade suficiente para causar alagamentos e quedas de árvores

Davi Galvão Davi Galvão -
Chuva em Anápolis aérea, tempestade
Chuva através da janela, em Anápolis. (Foto: Samuel Leão/Portal 6)

O estado de Goiás entra em alerta para a ocorrência de tempestades e chuvas intensas neste sábado (04), com 41 municípios sendo postos em alerta.

As informações constam no boletim do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), que indica que a combinação entre as altas temperaturas e a chegada de umidade vinda da região Norte favorece a formação de nuvens carregadas em diversos pontos do território goiano.

O cenário meteorológico aponta para riscos de rajadas de vento acima de 50 km/h e descargas elétricas em áreas isoladas.

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Para os municípios com volumes de chuva previstos em 10 mm, a lista inclui Goiânia, Rio Verde, Porangatu, Goianésia, Rubiataba, Flores de Goiás, Araguapaz, Ipameri, Morrinhos, Ceres, Cocalzinho e Minaçu.

No grupo das cidades com previsão de 8 mm de precipitação, figuram Anápolis, Jataí, Formosa, Iporá e Aruanã.

Em Goiânia, os termômetros oscilam entre a mínima de 19°C e a máxima de 32°C, enquanto em Anápolis, o clima permanece um pouco mais ameno, variando de 19°C a 29°C. Rio Verde registra comportamento semelhante ao da capital, com mínima de 19°C e máxima de 31°C.

Em termos regionais, as áreas Norte e Leste concentram os maiores potenciais acumulados, podendo atingir até 25 mm ao longo do sábado.

As regiões Central e Oeste devem registrar cerca de 20 mm, enquanto o Sul e o Sudoeste goiano esperam marcas de 15 mm.

O sistema de monitoramento reforça que as pancadas de chuva podem ocorrer de forma irregular, mas com intensidade suficiente para demandar atenção quanto a possíveis alagamentos e quedas de árvores.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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