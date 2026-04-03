Não tem como ficar melhor: bolo de cenoura formigueiro perfeito para fazer em casa

Receita une a maciez do bolo de cenoura com o charme do granulado na massa e uma finalização criativa

Gabriel Yure Gabriel Yuri Souto -
Aprenda a fazer bolo de cenoura formigueiro com granulado na massa e decoração de chocolate em formato de flor.
(Foto: Captura de tela/Instagram/@barlilife)

O tradicional bolo de cenoura ganhou uma versão ainda mais especial: o bolo de cenoura formigueiro. A receita combina a textura macia com o toque do granulado misturado na massa, criando um resultado saboroso e visualmente diferente.

A dica foi compartilhada por Hellen, que apresenta uma forma prática de preparar o bolo em casa, com ingredientes simples e preparo rápido.

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 275 g de açúcar
  • 150 ml de óleo
  • 200 g de cenoura
  • 200 g de farinha de trigo
  • Granulado a gosto
  • Cobertura opcional de chocolate

Modo de preparo

Comece batendo no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo e a cenoura até obter uma mistura homogênea.

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Em seguida, despeje o conteúdo em uma tigela e adicione a farinha de trigo aos poucos, misturando bem até formar uma massa lisa.

Depois disso, acrescente o granulado diretamente na massa. Esse passo é essencial para criar o efeito “formigueiro”, que dá o diferencial da receita.

Misture delicadamente para distribuir o granulado de forma uniforme.

Em seguida, despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito.

Dica de decoração que faz diferença

Após o bolo assar e esfriar, você pode preparar uma cobertura de chocolate. Em seguida, utilize o chocolate para decorar o topo em formato de flor.

Essa finalização deixa o bolo mais bonito e ideal para servir em ocasiões especiais.

Além disso, você pode finalizar com mais granulado por cima para reforçar o visual e o sabor.

O tradicional bolo de cenoura ganhou uma versão ainda mais especial: o bolo de cenoura formigueiro. A receita combina a textura macia com o toque do granulado misturado na massa, criando um resultado saboroso e visualmente diferente.

A dica foi compartilhada por Hellen, que apresenta uma forma prática de preparar o bolo em casa, com ingredientes simples e preparo rápido.

Ingredientes

  • 3 ovos
  • 275 g de açúcar
  • 150 ml de óleo
  • 200 g de cenoura
  • 200 g de farinha de trigo
  • Granulado a gosto
  • Cobertura opcional de chocolate

Modo de preparo

Comece batendo no liquidificador os ovos, o açúcar, o óleo e a cenoura até obter uma mistura homogênea.

Em seguida, despeje o conteúdo em uma tigela e adicione a farinha de trigo aos poucos, misturando bem até formar uma massa lisa.

Depois disso, acrescente o granulado diretamente na massa. Esse passo é essencial para criar o efeito “formigueiro”, que dá o diferencial da receita.

Misture delicadamente para distribuir o granulado de forma uniforme.

Em seguida, despeje a massa em uma forma untada e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até dourar e passar no teste do palito.

Dica de decoração que faz diferença

Após o bolo assar e esfriar, você pode preparar uma cobertura de chocolate. Em seguida, utilize o chocolate para decorar o topo em formato de flor.

Essa finalização deixa o bolo mais bonito e ideal para servir em ocasiões especiais.

Além disso, você pode finalizar com mais granulado por cima para reforçar o visual e o sabor.

 

 

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Gabriel Yure

Gabriel Yuri Souto

Redator e gestor de tráfego. Especialista em SEO.

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