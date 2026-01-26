Códigos secretos da Netflix para encontrar filmes e séries escondidas dentro da plataforma

Basta digitar um número na busca da Netflix para abrir listas “escondidas” por gênero, do romance ao true crime

Gustavo de Souza - 26 de janeiro de 2026

Quem já passou minutos rolando o catálogo sabe: nem sempre o que você quer aparece logo de cara. A boa notícia é que a própria Netflix aceita atalhos que levam direto a seleções bem específicas.

Esses atalhos são códigos numéricos. Ao inserir o número na barra de busca, a plataforma puxa uma prateleira temática que nem sempre fica visível nos menus comuns.

Na prática, é como trocar o “vou ver o que tem” por “quero exatamente esse clima”. E isso vale tanto para filmes quanto para séries, dependendo do que estiver disponível no catálogo.

O resultado é uma curadoria mais certeira, com menos tempo perdido e mais chance de encontrar títulos que passam despercebidos.

O passo a passo para usar os códigos e abrir categorias escondidas

O caminho é simples: abra a Netflix e toque no ícone de pesquisa. Em vez de escrever um nome, digite apenas o código e confirme.

Em seguida, a página já exibe a seleção correspondente àquele gênero ou vibe. Se quiser, você pode repetir o processo com outros códigos e comparar as listas.

A dica aqui é usar os números como filtros rápidos quando bater a indecisão. Com isso, você cai direto em coleções prontas para maratonar.

E se uma categoria estiver com poucas opções, vale testar outra parecida — alguns códigos puxam subgêneros bem próximos.

Lista de códigos para encontrar séries e filmes por vibe

Para quem quer romance, o código é 8883. Já para produções de época no estilo Bridgerton, o atalho é 12123.

Se a ideia é buscar uma atmosfera de animações com vibe Studio Ghibli, o código mostrado é 11146. Para comédia, use 6548, e para sátira, o número é 4922.

Quem ama doramas pode digitar 67879. E para ver os títulos que “mais bombam lá fora”, o código indicado é 2953105.

No terror, aparecem dois atalhos: 8711 para a categoria de terror e 8646 para terror com serial killers. Já para true crime, o código é 9875, e para conteúdos de fé e espiritualidade, use 26835.

Confira a lista completa e como usar os códigos no vídeo abaixo:

